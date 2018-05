Za izgnanim Francozom, ki mu je Oblak pokvaril slovo, so tokrat jokali

Dokončno slovo Arsena Wengerja od Arsenala

Nedelja je bila nogometno zelo pestra, a je verjetno največ pozornosti kljub vsemu vzelo slovo Arsena Wengerja, ki se je z zmago z 1:0 pri Huddersfieldu po 22 letih in 1.235 tekmah poslovil od klopi Arsenala. "V zadnjih dneh so vsi tako zelo prijazni do mene. Če bi vedel, da bo tako, bi svoj odhod iz kluba najavil vsak teden," se je po čustvenem slovesu, ki so mu ga pripravili Londončani, pošalil legendarni Francoz.

Barcelona je zabila štiri gole, a v Španiji vseeno končala rekorden niz neporaženosti, ki je trajal kar 43 tekem. Na Old Traffordu se je od igranja nogometa in igranja za Manchester United po 464 tekmah za vedno poslovil Old Trafford. Tottenham je Leicester City premagal s 5:4. Mohamed Salah je s 32 goli postavil nov rekord. Za rekordnih 100 točk je poskrbel tudi Josep Guardiola z Manchester Cityjem.

Nedelja je bila nogometno res zelo pestra, a kljub vsemu je bilo največ pozornosti usmerjene na štadion novinca v angleški premier ligi Huddersfield Town, ki je v zadnji tekmi sezone gostil Arsenal in Arsena Wengerja, ki je še zadnjič sedel na klopi Londončanov.

For 22 years, for 1,235 games, for 49, 49 undefeated, for 7 FA Cups, for 3 @PremierLeague titles, for two Doubles, for winning the league at Old Trafford and White Hart Lane, for Wengerball, for the Invincibles, for your total love and devotion, we want to say... #MerciArsène❤️ pic.twitter.com/xkRXjLAid2 — Arsenal FC (@Arsenal) May 13, 2018

Prejšnji mesec je po več kot enoletnem obdobju, v katerem so njegov odhod glasno zahtevali tudi navijači in so napisi "Wenger out" postali svojevrstna senzacija po vsem svetu, sporočil, da po koncu sezone odhaja, in dodal, da kluba pred iztekom pogodbe ne zapušča samovoljno.

Kdo ga bo nasledil?

Prihaja Mikel Arteta? Foto: Reuters Takoj ko je postalo znano, da Wenger zapušča klop Arsenala, so se seveda začela namigovanja o tem, kdo ga bo na štadionu Emirates nasledil. Na stavnicah po novem najvišje kotira nekdanji nogometaš Londončanov, Španec Mikel Arteta, ki je bil v tej sezoni priključen trenerskemu štabu Guardiole pri Manchester Cityju, med letoma 2011 in 2016 pa je igral za Arsenal. Če bo dobil priložnost, bo v vlogi samostojnega trenerja pri topničarjih debitiral.



Omenja se tudi Italijana Massimiliana Allegrija, ki je ravno v nedeljo Juventus popeljal do nove dvojne krone. Obstajalo naj bi tudi precej možnosti, da v London pride njegov rojak, ki je trenutno brez kluba, Carlo Ancelotti. Omenja se še klubsko legendo Patricka Vieiro, Brendana Rodgersa, odhajajočega trenerja PSG Unaija Emeryja …

Od "Wenger out!" do "Merci, Arsene!" v nekaj tednih*

Takrat se je plošča obrnila. Začelo se je poslavljanje od legendarnega trenerja, ki je v 22 letih močno zaznamoval klub in opevanje vsega, kar je naredil.

Prvi vrhunec je dočakal prejšnji teden, ko je na domači trenerski klopi zadnjič sedel na štadionu Emirates v Londonu in drugega v nedeljo, ko je gostoval v Huddersfieldu, kjer ga je z domače klopi lahko opazoval tudi mladi slovenski branilec Jon Gorenc Stanković.

Štadion v Huddersfieldu so preletavala letala z napisi "Merci, Wenger!" (Hvala, Wenger!) Foto: Reuters

Preden je prišel na igrišče, kjer je njegov Arsenal z golom njegove zadnje velike okrepitve Pierra-Emericka Aubameyanga zmagal z 1:0 in prišel do sploh prvih točk po neverjetnem nizu sedmih prvenstvenih porazov, so mu nogometaši obeh klubov pripravili špalir.

V 22. minuti so gledalci v čast 22 sezon, ki jih je prebil pri Arsenalu, vstali in mu zaploskali, med tekmo so štadion preletavala letala z napisi z zahvalami … Slovo je bilo res lepo in takšno, na kakršno je lahko po številnih žaljivkah, ki jih je moral poslušati v mesecih pred najavo odhoda, le upal.

Bilo je lepo, hvala za zmago

Še zadnjič na klopi Arsenala. Foto: Reuters "Bilo je res lepo. Hvala vsem, ki so mi pripravili tako lep sprejem. Po 1.235 tekmah v enem in istem klubu je vse skupaj zelo čustveno. Da bi lahko povsem užival, smo morali zmagati. Hvala igralcem, da so mi to omogočili. Zmage so tiste, ki me osrečujejo," je po tekmi povedal 68-letni Wenger.

"Ali čutim olajšanje? Niti ne, saj sem žalosten. Konec je, a vsega lepega je enkrat konec. Vsem v klubu želim vse dobro. Hvala navijačem, ki so bili sijajni. Ostal bom v nogometu, to je jasno, a ne vem še, kaj bom delali. Nor sem na nogomet, brez njega ne morem," je dejal trener, ki so ga na njegovi zadnji tekmi na klopi Arsenala spremljali tudi številni znani nogometaši, s katerimi je v vseh teh letih sodeloval, nekateri med njimi pa so zanj pripravili tudi zahvalne govore.

We simply had to be here to thank the man who brought us together and made a big mark on our careers. Great to see some of the Invincibles again! 💪🏿🙌🏿 pic.twitter.com/BRaSN9Y3SE — Lauren Etame Mayer (@Lauren12arsenal) May 6, 2018

Med njimi tudi legendarni Thierry Henry, Robert Pires, Sol Campbell, Freddie Ljungberg in še nekateri člani nepremagljivih, ki so v sezoni 2003/04 naslov angleškega prvaka osvojili, ne da bi izgubili samcato tekmo. Ni manjkalo niti navijačev z vsega sveta. Par iz Pekinga se je pohvalil, da je na Otok po 48-urnem popotovanju iz Pekinga prišel samo zaradi tega, da bi Wengerja še zadnjič videla na delu pri Arsenalu.

This couple have also flown from Beijing to London 'for 48 hours' to see Arsene Wenger's last game at Arsenal. 'He is a wonderful man' they tell me with huge smiles pic.twitter.com/sTc9TxohLm — Layth (@laythy29) May 6, 2018

Po treh naslovih angleškega prvaka, sedmih zmagah v pokalu FA in še sedmih lovorikah v angleškem superpokalu je jasno, da bo Wenger v zgodovino londonskega kluba, ustanovljenega pred 132 leti, zapisan kot največji med njegovimi velikani.

"Hvala, šef, bilo mi je v čast!"

"Počaščen sem, da sem bil kapetan na tvoji zadnji tekmi v vlogi trenerja Arsenala. Vesel sem tudi zaradi tega, ker smo končno zmagali v gosteh. Lahko rečem le to, da ti bom večno hvaležen za vse, kar si mi dal. Meni in temu klubu. Želim ti vse najboljše," se je od Francoza pohvalil tudi izkušeni valižanski vezist Arsenala Aaron Ramsey, od Wengerja pa so se že ves teden poslavljali tudi številni drugi pri Arsenalu na čelu s klubskim vodstvom.

I am honoured to have captain your final game boss. I’m delighted we got the win for you and finally we won away!! All I can say is I will forever be grateful for you giving me the opportunity to play for this club and believing in me through my career. I wish you all the best... pic.twitter.com/4URVzap1HG — Aaron Ramsey (@aaronramsey) May 13, 2018

Na zadnji tekmi je prehitel sira Alexa Fergusona

Od 12. oktobra 1996, ko je prvi gol zabil Ian Wright, pa do 13. maja 2018, ko je za 2.298. in zadnji gol Arsenala pod vodstvom Wengerja dosegel Aubameyang, je trajalo eno izmed najdaljših obdobij enega trenerja pri enem in istem klubu.

Prav na zadnji tekmi pa je Wenger v nečem prehitel sira Alexa Fergusona, ki je na klopi Manchester Uniteda zdržal še dlje in na Old Traffordu trajal kar 24 let. Na štadionu Johna Smitha je namreč dosegel zmago na 48. štadionu v premier ligi in Škota prehitel za eno tekmo …

Od Arsenala se je želel posloviti z evropsko lovoriko, a mu je to preprečil Jan Oblak z Atleticom. Foto: Reuters

Jan Oblak je pokvaril slovo

Kraj in dan slovesa za Wengerja sicer nista bila takšna, kot si je želel. Bolj kot karkoli je hotel Arsenal zapustiti z zmagoslavjem v sredinem velikem finalu lige Europa v Lyonu, a mu je to z odličnimi obrambami v polfinalu, blestel je predvsem na prvi tekmi v Londonu, v vratih Atletica Madrida preprečil slovenski vratar Jan Oblak.

Tako pa Wenger, ki je leta 2006 igral v finalu lige prvakov in izgubil z Barcelono, Londončane zapušča po tem, ko je še drugič v nizu ostal brez uvrstitve v to tekmovanje (pred tem je Arsenal v ligi prvakov pod njegovim vodstvom igral kar 21 sezon v nizu) in pristal šele na šestem mestu v prvenstvu. Najnižje od leta 1996, ko je v klub zakorakal Wenger.

Arsene Wenger in Arsenal v številkah

2.298 golov je dal klub pod njegovim vodstvom

1.235 tekem je vodil

1.127 golov je prejel klub pod njegovim vodstvom

707 zmag

476 zmag v premier ligi

227 nogometašev je igralo pod njegovim vodstvom

153 porazov je zabeležil v premier ligi

49 tekem v nizu je bil v premier ligi neporažen, od maja 2003 do oktobra 2004

17 lovorik

7 pokalov FA

3 naslovi angleškega prvaka