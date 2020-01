Znani vsi udeleženci finalnega turnirja pokala v dvoranskem nogometu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sevnici so se v petek zvečer kot potniki na finalni turnir državnega pokala v dvoranskem nogometu pridružili še igralci Dobovec MB-Montinga, Silika in Oplast Kobarida. Finalni turnir bo na sporedu 29. februarja in 1. marca v Podčetrtku.