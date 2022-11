Dobovec neporažen melje naprej

Nogometaši Dobovca, Oplast Kobarida in Bronx Škofij so v 8. krogu 1. slovenske futsal ligi, tekma v Ljutomeru pa se je končala z delitvijo točk. Dobovec je po zmagi v derbiju proti Siliku Vrhniki edina neporažena ekipa v prvenstvu.

Dobovec ima po sedmi tekmi šest zmag in remi ter 19 točk, s tekmo več je drugi Siliko, Vrhničani imajo 17 točk in so doživeli prvi poraz ob dveh remijih in petih zmagah, tretji je Meteorplast Šic bar s 16 točkami.

V Rogaški Slatini sta se pomerili doslej edini neporaženi ekipi sezone, domači Dobovec in gostujoči Siliko. Dobovec je nadgradil uspeh v Evropi, minulo soboto se je petič zapored uvrstil med 16 najboljših v Evropi. Domačini so z golom Tea Turka vodili od 2. do 30. minute, ko je na 1:1 poravnal Nikola Jandrić. Gostitelji so sebi v prid tekmo prelomili v 35. minuti, ko sta gola zabila Teo Turk in Kristjan Čujec. Gostje so poraz omilili v 39. minuti, uspešen je bil Uroš Đurič.

Po tekmi v Dobrepolju je bilo več zadovoljstva v taboru Oplasta, ki je slavil prepričljivo zmago s 4:1. Gostje, vodi jih trener Matej Kavčič, so že v prvem polčasu dosegli tri gole. V 5. minuti je mrežo domačih načel Nejc Kovačič, v 12. minuti je povišal Anže Širok, za 3:0 je bil uspešen Tine Šturm. V 2. polčasu sta bila dosežena še dva gola. Najprej je Širok povišal na 4:0, poraz pa je s svojim prvim letošnjim ligaškim golom vsaj malce omilil Denis Gale.

V Ljutomeru so pred 120 gledalci domačini začeli z vodstvom. Urban Goričan je bil uspešen v 7. minuti, v 30. minuti je Tilen Rajter povišal na 2:0. Gostov to ni zmotilo in naprej so v 35. minuti prek Tima Lipovška znižali na 2:1, Daniel Džombić pa je v 40. minuti s svojim osmim prvoligaškim golom priboril tretjo letošnjo točko s tretjim remijem.

Kar osem golov je bilo doseženih na tekmi v Kopru, kjer je domači Bronx s 7:1 odpravil Sevnico. Žiga Kneževič Mrak je s sedmim prvoligaškim golom povedel škofjote v vodstvo, sledila sta mu še dvakrat Nik Zajc in Tilen Kamenčič. Primorci so v 13. minuti tako vodili že s 4:0. Dejan Pirc je v 14. minuti znižal na 1:4, gostitelji pa so v 2. polčasu le še potrdili zmago.

Liga se bo nadaljevala z 9. krogom 18. novembra, prihodnji petek pa je rezerviran za tekme osmine finala pokala Terme Olimia.