Znana polfinalna para futsal pokala

Na sedežu Nogometne zveze Slovenije so izžrebali polfinalna para futsalskega pokala Terme Olimia. V polfinalu se bosta tako pomerila Siliko in Dobovec ter Litija in Hiša daril Ptuj. Finalni turnir bo že desetič zapovrstjo v Podčetrtku.