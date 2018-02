Zlatko Zahović se zadovoljno nasmiha: Trenerja bo bolela glava

Športni direktor Maribora o zimskem kadrovanju in nadaljevanju sezone

Pred začetkom drugega dela sezone je o opravljenem delu v času zimskega premora, v katerem je bil s kadrovanjem morda celo najbolj zaposlen v klubu prav on, spregovoril športni direktor Maribora Zlatko Zahović.

V intervjuju za klubski youtube kanal se je glavni kadrovik športnega dela NK Maribor razgovoril o ciljih za drugi del sezone in predvsem o igralskih spremembah, ki so bile, tako kot vedno v zadnjih letih v zimskih mesecih, spet kar velike.

Mariborčane je zapustilo kar devet nogometašev, a le dva, ki sta bila za ekipo v prvem delu sezone res pomembna, branilec Jean-Claude Billong in vezist Marwan Kabha. Z obema prodajama so zaslužili krepko čez dva milijona evrov.

Za štiri okrepitve, od novincev sta največ pozornosti požela mladi napadalec Jan Mlakar in dozdajšnji nogometaš Olimpije Alexandru Cretu, je Maribor odštel veliko manj.

Zimski prihodi in odhodi v NK Maribor:

Prišli: Kassim Doumbia, Mali (Hafnarfjordur, Isl), Saša Ivković, Srbija (Voždovac, Srb), Jan Mlakar (Fiorentina, Ita), Alexandru Cretu, Romunija (Olimpija).



Odšli: Jean-Claude Billong, Francija (Benevento, Ita), Marwan Kabha, Izrael (Hapoel Be'er Sheva, Izr), Matej Palčič (Wisla Krakov, Pol), Lior Inbrum, Izrael (Gent, Bel), Sandi Ogrinec (Krško – posoja), Denis Šme in Luka Štor (Aluminij – oba posoja), Dejan Vokić (Triglav), Sunny Omoregie (Alashkerta, Arm).

O besedah Milana Mandarića ne razmišlja

Alexandru Cretu je prinesel novo dimenzijo. Foto: STA "Mislim, da smo naredili izjemen posel. Čas bo pokazal, ali smo res, a za zdaj kaže dobro. Kadrovali smo veliko. Maribor je januarja vedno v gradnji. Zgodi se veliko prihodov in odhodov. Želimo se okrepiti tam, kjer mislimo, da smo lahko še boljši. Potem se v določenem času pripravimo na tisto, kar si želimo, Evropo. Seveda pa je treba pred tem opraviti domačo nalogo," je o zadnjem zimskem kadrovanju povedal Zlatko Zahović.

"Največ pozornosti v javnosti je požel primer Cretuja, a le v javnosti, v našem klubu ne. Stvari so jasne. Smo presenečeni, da smo ga dobili pod temi pogoji, saj gre za odličnega nogometaša. Daje nam novo dimenzijo v taktičnem smislu. Z njim lahko igramo ne samo sistem 4-4-2, ampak tudi s tremi branilci, 4-3-3 in še kaj. Tega ljudje, ki niso v stroki, ne vidijo," je povedal o Romunu, za katerega predsednik Olimpije Milan Mandarić, čeprav je njegov prestop potrdila tudi Nogometna zveza Slovenija, še vedno trdi, da je v Ljudski vrt odšel na nezakonit način.

"O tem sploh ne razmišljamo," je Zahović odklonil možnost, da bi se lahko s Cretujem kaj zapletlo.

Izjemen posel s Fiorentino

Jan Mlakar je prihodnost kluba. Foto: Twitter/NK Maribor O Mlakarju, ki šteje vsega 19 let in velja za enega največjih upov slovenskega nogometa, pred časom pa so ga tudi nekateri tuji strokovnjaki proglasili za enega obetavnejših nogometašev na svetu med svojimi vrstniki, je športni direktor Maribora izrekel marsikaj dobrega.

"To, da je prišel k nam, je bilo presenečenje. Ni ga bilo lahko prepričati, kot tudi ne Fiorentine. Bil je njen največji talent v mladinski šoli, tudi kapetan v mlajših selekcijah, a Fiorentina je žal klub, ki ne daje časa mladim. Fant je nenormalno dober. To je fant, ki bo v našem klubu spisal lepo zgodbo," je o nekdanjem mladincu Domžal povedal Zahović.

Mlakar bo okrepil napad Maribora, ki bo ob kapetanu Marcosu Tavaresu in jeseni zelo dobremu Jasminu Mešanoviću dobil še ozdravelega sina športnega direktorja Luko Zahovića, ki je prvi del sezone zaradi poškodbe v večini izpustil.

"Trener se bo odločil, kdo bo igral. Imamo večnega in vsemogočnega Tavaresa. Imamo dva mlada fanta, ki sta prihodnost Maribora. Tukaj je tudi Mešanović. Imamo veliko možnosti v napadu. Trenerja bo bolela glava," je na sladke skrbi Darka Milaniča pokazal njegov nadrejeni v klubski nogometni stroki.

Že v Turčiji je vedel, da hodijo po pravi poti

A še bolj kot s tem, kako razporediti moči v napadu, se bodo pri Mariboru ubadali z vprašanjem, kako ob koncu sezone osvojiti še 15. prvenstveno lovoriko.

Na zadnji pripravljalni tekmi so Celje premagali s 4:1 in pokazali dober obraz. Zdaj jih v soboto, če tekma zaradi vremenskih razmer ne bo prestavljena, čaka Aluminij.

Športni direktor Maribora je zadovoljen s podobo moštva, a opozarja pred evforijo. Foto: Matjaž Vertuš

"Tekma s Celjem je pokazala, da gremo v pravi smeri. Tudi na pripravah v Turčiji, kjer rezultati niso bili pričakovani, sem vedel, da smo na pravi poti, saj so bili nekateri rezultatski spodrsljaji posledica vrhunskega dela. Fantje so bili utrujeni. Zdaj je vse tako, kot mora biti. Toda brez evforije, prosim. Imeti moramo noge na tleh. Že prva tekma bo težka. Gremo premagat Alumijij," je povedal Zahović.

"Smo pripravljeni, ne glede na vreme in vse. Ekipa komaj čaka, da začne. V nadaljevanje gremo s pozitivnim pričakovanjem," je za konec še povedal najbolj izpostavljeni mož uspešne mariborske nogometne zgodbe, ki odpira novo poglavje.