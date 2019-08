Zdaj tudi uradno, Arsenal je podrl rekord

Trener Arsenala Unai Emery je za klubsko spletno stran dejal, da gre za zelo obetavnega nogometaša. "Nicolasa so si želeli številni najboljši evropski klubi, saj gre za zelo obetavnega nogometaša."

Pepe je s tem prestopom postal tudi najdražji Afričan v zgodovini.

