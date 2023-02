Zaradi kritik vladi Fenerbahče brez navijačev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Laži, zavajanje, minilo je 20 let, odstopite!" so skandirali navijači istanbulskega kluba, nezadovoljni z vlado po nedavnem močnem potresu. Danes je varnostna komisija, ne da bi omenila te protivladne slogane, sporočila, da niti en navijač Fenerbahčeja ne bo smel na sobotno tekmo v gosteh Kayserisporu.

Istanbulski klub, ki je na lestvici državnega prvenstva drugi za Galatasarayem, je označil takšno odločitev za nesprejemljivo in pozval oblasti k premisleku. Turška vlada je deležna ostrih kritik zaradi počasne pomoči v prvih dneh po uničujočem potresu, v katerem je umrlo več kot 44.000 ljudi na jugu in jugovzhodu Turčije. Kritike na račun vlade so skandirali tudi navijači Bešiktaša.