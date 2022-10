Zagreb bo končno dobil spodoben nogometni stadion

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Lahko vam povem, da bomo začeli graditi stadion v Zagrebu. Država bo pri tem sodelovala v finančnem pogledu, v projekt pa bodo vključeni tudi drugi," je dejal Marko Milić v oddaji Otvoreno na HRT.

Pojasnil je, da so ob posvetovanju ministrstva za finance in ministrstva za turizem našli finančna sredstva, potrebna za gradnjo novega stadiona v Zagrebu, na katerem bi igrala nogometni klub Dinamo in hrvaška reprezentanca.

Milić je napovedal tudi obnovo, gradnjo, nadgradnjo in rekonstrukcijo športnih objektov v drugih delih države. "Podlago za to nam daje novi zakon o športu, ki začne veljati v začetku novega leta. Zakon prinaša novost, da vlada s svojo odločitvijo določi športne objekte, za katere meni, da so nacionalnega pomena," je pojasnil.

Ko je Slovenija lani gostovala na Hrvaškem, je zaigrala na stadionu Poljud v Splitu, zgrajenem pred štirimi desetletji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Poudaril je, da si Hrvaška zasluži mrežo sodobnih stadionov, ki bodo zgrajeni v srednjem in kratkoročnem obdobju in zaradi katerih bo lahko kandidirala za različna evropska tekmovanja.

Pogovore o gradnji novega stadiona v zagrebškem Maksimirju, kjer stoji stari nogometni stadion, je v oddaji potrdil tudi Željko Matijašec iz urada zagrebškega župana. Pojasnil je, da mora mesto za gradnjo dobiti še soglasje Zagrebške nadškofije, saj v zadnjih 25 letih niso rešili premoženjsko-pravnih odnosov na zemljišču, kjer je stadion v Maksimirju.