Zadnji dan se bo zagotovo veliko govorilo o nezadovoljnih zvezdnikih, kot so Paul Pogba, Neymar in Mauro Icardi, čeprav se lahko zgodi, da prav nihče od njih ne bo zamenjal sredine. Zvezdnik Manchester Uniteda je pred začetkom sezone javno govoril o tem, da potrebuje nov izziv, a trenutno kaže, da bo na Old Traffordu ostal vsaj še eno sezono.

Ne na svojo željo, pač pa njegov največji snubec Real Madrid po že zapravljenih 300 milijonov evrov nima še dodatnih 150, kolikor bi galaktike stal francoski zvezdnik. Real bi lahko kot veliko cenejšo alternativo našel pri Tottenhamu ali Ajaxu. Omenja se Christiana Eriksena in Donnyja van de Beeka.

Paul Pogba je velika želja trenerja Reala Zinedina Zidana, a do snidenja vsaj do naslednjega poletja ne bo prišlo. Foto: Reuters

Ni še znano, kako se bo odkupil navijačem

Kot kaže bo tudi Neymar ostal v Parizu. Brazilec in PSG sta bila po minuli klubski sezoni dolgo na bojni nogi, vse skupaj so mu zamerili tudi navijači Parižanov in mu dali vedeti, da ga ne želijo več, a trenutno kaže, da bo brazilski napadalec vsaj še eno leto v francoski prestolnici. Ponudba Barcelona, v kateri je za svojega nekdanjega člana ponujala 100 milijonov in trojico Rakitić, Todibo in Dembele, je že padla v vodo, razen Hrvata nihče ni želel zapustiti katalonskega velikana.

Icardi ima ponudbe iz Francije in Italije

Edini, ki bi lahko na zadnji dan našel novega delodajalca, je argentinski zvezdnik Mauro Icardi, ki ga je Inter že pred časom prečrtal in nanj ne računa več. Icardi je dolgo upal, da si bosta vodstvo kluba in trener Antonio Conte čez čas premislila, a se to ni zgodilo.

Žena Maura Icardija, Wanda, je tudi njegova zastopnica in promotorka. Foto: Getty Images

Argentinec Inter zdaj celo toži za tako neokusno šikaniranje, ob tem pa z ženo iščeta rešitve, ki bi bile za njegovo nadaljnjo športno pot najugodnejše. Icardija se povezuje z Monacom, PSG, Napolijem in Juventusom, a Inter je že dejal, da ga Torinčanom ne bo posodil, kaj šele prodal.

Bo Dybala res ostal v klubu, kjer ne igra?

Zadnji dan prestopnega roka bo zanimivo spremljati tudi to, kaj se bo dogajalo z zvezdnikom Juventusom Paulom Dybalo. Nezadovoljno desetico, ki je na prvih dveh tekmah sezone za Torinčane odigrala le dobrih 15 minut, si želijo predvsem pri Tottenhamu, omenja se tudi PSG, a če bo Neymar res ostal, Argentinca Francozi zagotovo ne bodo kupili. Športni direktor Juventusa Fabio Paratici je sicer pred dnevi dejal, da mladi Argentinec ne bo odšel nikamor.

Največji zapravljivci tega poletja (klubi):

Klub zapravljeni milijoni za okrepitve Real Madrid 305,5 milijona evrov Barcelona 255 milijonov evrov Atletico Madrid 243,5 milijona evrov Juventus 188,5 milijona evrov Manchester City 168 milijonov evrov

Angleži spet na prvem mestu

Kot je zdaj že stalnica, so po zapravljenih milijonih za nove igralce še vedno na prvem mestu klubi iz angleške premier league. Za ovratnik jim diha španska liga, ki je predvsem po zaslugi Reala, Barcelone in Atletica druga največja zapravljivka, preko milijarde evrov pa so za nove okrepitve odšteli še klubi v serie A.

Manchester City je v tem poletju v ekipo spet vložil skoraj 200 milijonov evrov. Foto: Reuters

Zapravljanje po ligah:

Liga zapravljeni evri za okrepitve LaLiga 1.296.370.000 € Serie A 1.142.856.000 € Premier league 1.547.365.000 €* Bundesliga 729.500.000 € Ligue 1 618.100.000 €

* prestopni rok se je v Angliji končal že 8. avgusta

Angleški in slovenski klubi ne smejo več kupovati

Kot že rečeno, so od večjih lig za nakupovanjem že 8. avgusta že zaključili ekipe v premier league, v soboto pa se je prestopni rok končal tudi v Sloveniji. Tako prvi kot drugi lahko še prodajajo igralce, okrepijo pa se lahko le z igralci, ki niso pod pogodbo drugih klubov in so trenutno brez delodajalca.

Koliko jih bo danes prodal predsednik Olimpije, Milan Mandarić? Če bo Asmir Suljić res odšel na Poljsko, mora do posla priti danes do polnoči. Foto: Vid Ponikvar

Klubi katerih držav imajo še pravico kupovanja: 2. september: Nemčija, Italija (20.00), Francija, Belgija, Rusija, Španija, Hrvaška, Nizozemska, Poljska, Danska, Andora, Azerbajdžan, Malta, Avstrija (18.00), Romunija, San Marino, Švica, Turčija, Ukrajina, Škotska, Wales 5. september: Bolgarija 6. september: Slovaška 8. september: Češka 22. september: Portugalska

Najdražji trenutno Portugalski najstnik

Za najdražje nakupe so v tem poletju poskrbeli španski klubi. Tudi skupno gledano so zapravili največ. Trenutno je za nakup poletja poskrbel madridski Atletico, ki je za portugalskega najstnika odštel neverjetnih 126 milijonov evrov.

19-letni Joao Felix kljub svojo mladosti redno igra in zadeva za Atletico. Foto: zajem zaslona

Le šest milijonov manj je za Antoineja Griezmanna zapravila Barcelona, natanko 100 milijonov evrov pa je za belgijsko zvezdo, Edena Hazarda, zapravil Real. Ta je tem poletju za okrepitve porabil več kot 300 milijonov evrov in je med vsemi klubi največji zapravljivec.

Največji prestopi tega poletja: