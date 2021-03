Nora minuta, ki je Sloveniji po sodniški kraji vzela vse

Slovenska nogometna reprezentanca je na Cipru nazadnje gostovala 9. septembra 2018. To je bil zelo stresen dvoboj za slovenske navijače, saj so takratni izbranci Tomaža Kavčiča v Nikoziji ostali praznih rok (1:2), na končni razplet pa so zelo vplivali sodniki, ki so v zadnjih minutah grobo oškodovali Slovenijo. To so bile nore minute, ko je bil najprej neupravičeno razveljavljen zadetek Andraža Šporarja, kmalu zatem pa je Petar Stojanović nesrečno zatresel lastno mrežo.

Ciper je edini nogometni tekmec Slovenije, s katerim se je pomerila vsaj desetkrat in večkrat upravičila vlogo favorita. Lahko se pohvali s pozitivnim razmerjem v medsebojnih obračunih. Dočakala je pet zmag, tri remije in dva poraza, je pa tudi prejela opozorilo, saj je na zadnjih dveh tekmah proti Cipru osvojila le točko. Na zadnjem gostovanju v Nikoziji, največjem ciprskem stadionu GSP, ki pogosto gosti tudi tekme lige prvakov, je 9. septembra 2019 celo ostala praznih rok. Takrat niti ne bi smelo biti tako. To je bilo eno bolj temnih obdobij v zgodovini članske nogometne reprezentance, ko je šlo marsikaj narobe. Takrat je imel hudič v slovenskem taboru mlade.

Tekmeci, s katerimi se je Slovenija pomerila največkrat: 10 – Ciper

9 – Estonija, Hrvaška, Norveška, Švica

8 – Poljska, Romunija

7 – Albanija, Grčija, Italija

6 – Anglija, Litva, Malta, Severna Makedonija, Slovaška, Srbija, Ukrajina

Tomaž Kavčič s Slovenijo v krstni izvedbi lige narodov ni dočakal zmage. Foto: Reuters

Slovenija pod vodstvom Tomaža Kavčiča ni navduševala v ligi narodov. V tekmovanje je vstopila z domačim porazom proti Bolgariji (1:2), na tej tekmi se je poškodoval, nato pa z reprezentančno kariero prekinil Kevin Kampl, pol leta pred njim pa je izbrano vrsto začasno "zapustil" Jan Oblak. Škofjeločan v obdobju, ko je bil selektor Kavčič, ni nikoli zaigral za Slovenijo. Vrnil se je šele leta 2019, ko se je na vroči stolček vrnil Matjaž Kek in reprezentanci hitro prinesel dodano vrednost, hkrati pa postal tudi kapetan.

Berić popeljal Slovenijo v vodstvo ...

Poklapana Slovenija je leta 2018 na gostovanju na Cipru skušala nadomestiti izgubljene točke v ligi narodov proti Bolgariji. Od prve minute so zaigrali Belec, Stojanović, Jokić, Mevlja, Blažič, Dervišević, Kurtić, Zajc, Črnigoj, Verbič in Berić, v nadaljevanju srečanja so na zelenico stopili še Bezjak, Štulac in Šporar. Za razliko od enajsterice, ki je prejšnji teden premagala Hrvaško, denimo ni Oblaka in pa Josipa Iličića, ki se je takrat vračal po zdravstveni kalvariji zaradi okužbe z bakterijo, ki ga je za več mesecev oddaljila od igrišč. Pred slabimi tremi leti za Slovenijo še ni igral tudi poznejši junak zmage nad "ognjenimi" sosedi Sandi Lovrić, na levem bočnem položaju v obrambi pa leta 2018 še ni nastopal Jure Balkovec.

Veselje slovenskih reprezentantov po vodilnem zadetku Roberta Berića. Foto: Reuters

Ko je Slovenija nazadnje gostovala na Cipru, je od prve minute v napadu vztrajal Robert Berić. Čeprav je Slovenija začela slabo in v prvem polčasu sploh ni sprožila v okvir domačih vrat, je Kavčičevi četi prav po zaslugi Krčana, ki ga je v zadnjih sedmih minutah zamenjal Andraž Šporar, kazalo dobro. Ko je Berić, ki v zadnjih sezonah nastopa v ligi MLS in letos še ni začel s tekmovanjem, v 54. minuti popeljal goste v vodstvo (podajo je prispeval takratni kapetan Bojan Jokić), je zadišalo po slovenski zmagi. A ne za dolgo. Ciprčani so hitro odgovorili, le 15 minut pozneje so prek Pierosa Sotiriouja izenačili na 1:1. Nato pa se je dogajanje v Nikoziji močno zakuhalo, sledile so zadnje minute, dramatične kot le redko katere.

Sodnik oškodoval Slovenijo, nato je sledil neverjeten avtogol

Najprej je vratar Vid Belec v 85. minuti z izjemnim posredovanjem preprečil vodstvo Cipra, tri minute pozneje pa je mrežo gostiteljev zatresel Andraž Šporar. Veselje Ljubljančana, to bi bil njegov reprezentančni strelski prvenec, je bilo zelo kratko. Latvijski sodnik Andris Treimanis je njegov zadetek razveljavil. Razlog? Domneven nedovoljen položaj. Poznejši počasni posnetek slovenskih navijačev ni pustil ravnodušnih, saj se je dobro videlo, kako bi moral biti zadetek ljubljenca navijačev Olimpije, takrat ga je odlično zaposlil Petar Stojanović, priznan.

Ciprčani so se v 69. minuti vrnili v igro, izenačili na 1:1, sledil je napet zaključek dvoboja. Foto: Reuters

Ko so Kavčičevi izbranci še razmišljali o nepriznanem zadetku in je bilo prisotno nezadovoljstvo, redni del pa se je počasi prevešal h koncu, je sledil nov šok. Petar Stojanović je povsem nepričakovano premagal lastnega vratarja. Minuto pred tem bi lahko postal junak, podajalec za zmagoviti zadetek Šporarja, nato pa je dosegel viden avtogol, ki je Slovenijo pahnil v hude težave.

Ciprčani so izvedli prosti strel, nato je žogo nesrečno zadel branilec Dinama in jo zagodel Vidu Belcu. Ciprčani so se razveselili darila, s katerim so dočakali končno zmago nad Slovenijo z 2:1! Čeprav bi se lahko vseh treh točk razveselili gostje, je nogometna usoda odločila drugače, Slovenija je doživela nov reprezentančni udarec.

Tokrat na Cipru tudi Kek, Oblak, Iličić, Lovrić ...

V nadaljevanju krstne izvedbe lige narodov so sledili skromni rezultati, v šestih nastopih je Slovenija osvojila le tri točke. Po štirih tekmah je selektorski stolček zapustil Kavčič, Ciper pa je ostal neporažen tudi na gostovanju v Ljubljani, kjer ni manjkalo veliko, pa bi Slovenija še enkrat potegnila krajšo. Ciprčani so namreč v Stožicah vodili vse do 83. minute, ko je izenačil Nejc Skubic in preprečil najhujše.

Ciprčani so po zaslugi nepričakovanega darila, avtogola Petra Stojanovića, leta 2018 proslavljali domačo zmago nad Slovenijo. V kvalifikacijah za SP 2022 so doma prekrižali načrte Slovaški (0:0), nato pa na Reki namučili Hrvaško (0:1). Foto: Reuters

Danes, ko bo Slovenija gostovala v Nikoziji v 3. krogu kvalifikacij za SP 2022, je razmerje moči drugačno. Kekova zasedba je na tekmah proti Hrvaški (1:0) in Rusiji (1:2) dokazala, da se lahko kosa z najboljšimi. Raven igre je na višji ravni kot leta 2018. Resda danes ne bo mogla računati na Miho Mevljo in Andraža Šporarja, bo pa za razliko od zadnjega gostovanja na Cipru v njeni zasedbi kar nekaj adutov, ki bi lahko vplivali na končni (pozitiven) rezultat.

Vrata bo branil Jan Oblak, ki je na zadnjih sedmih srečanjih v državnem dresu prejel le dva zadetka, napad bo kreiral Josip Iličić, ki je na zadnji tekmi v Sočiju navdušil s številnimi genialnimi potezami, najbolj pa s prekrasnim zadetkom, Slovenija je bogatejša tudi za Sandija Lovrića, ki je v nedeljo praznoval 23. rojstni dan. Mu bodo soigralci, ki jim zdaj poveljuje Matjaž Kek, čestitali z zmago, s katero bi se Slovenija povzpela proti vrhu kvalifikacijske skupine H? Odgovor bo znan malce pred 20. uro.