Za uvod v klubsko SP zmaga Al Ahlija

Nogometaši Al Ahlija so klubsko SP odprli z zmago.

Foto: Guliverimage

S tekmo med egiptovskim Al Ahlijem in novozelandskim Auckland Cityjem se je v Maroku začelo nogometno klubsko svetovno prvenstvo. Afriški podprvak je predstavnika Oceanije v Tangerju ugnal s 3:0. S tem se je zasedba iz Kaira prebila v 2. krog, kjer se bo čez tri dni merila s prvakom Severne in Srednje Amerike ter Karibov Seattle Sounders.

Egiptovska ekipa je na prvi tekmi tega SP povedla ob koncu prvega polčasa, ko je po sredini gola zadel Husein El Šahat. Mohamed Šerif je v 56. minuti podvojil prednost Al Ahlija, pol ure pozneje pa je Percy Tau postavil še piko na i zanesljivi zmagi afriške zasedbe. Novozelandci so tik pred koncem tekme sicer ostali na igrišču le z deseterico po izključitvi Adama Mitchella.

En par 2. kroga je znan že od prej, v njem se bosta prav tako v soboto merila afriški prvak Wydad iz Casablance ter azijski predstavnik Al Hilal iz Savdske Arabije.

Prva favorita za končno zmago bosta boje za lovoriko, ki jo običajno podelijo decembra, a so letos turnir zamaknili zaradi zadnjega svetovnega prvenstva v Katarju, začela v polfinalu.

Južnoameriški prvak Flamengo iz Brazilije, zmagovalec predhodnika tekmovanja – medcelinskega pokala – leta 1981, bo tam 7. februarja igral proti boljšemu iz dvoboja med Casablanco in Al Hilalom, evropski prvak Real Madrid iz Španije, zmagovalec klubskega SP iz let 2014, 2016, 2017 in 2018, pred tem pa še trikrat medcelinskega pokala, pa se bo dan pozneje meril z zmagovalcem obračuna Seattle Sounders – Al Ahli.

Finale 11. februarja

Tekma za tretje mesto in finale bosta 11. februarja. Tekmovanje gostita stadion Ibn Batouta v Tangerju, ki sprejme 65 tisoč gledalcev, in stadion princa Moulaya Abdellaha v Rabatu, ki sprejme 60 tisoč ljudi.

Prejšnjo izvedbo, ki so jo zaradi koronske krize preložili in je bila na vrsti šele februarja lani v Abu Dabiju, je dobil zmagovalec lige prvakov, londonski Chelsea. V finalu je premagal južnoameriškega prvaka, brazilsko ekipo Palmeiras.

Evropske ekipe so v nizu naslovov v tem tekmovanju vse od leta 2012. V tem obdobju je Real slavil štirikrat, Bayern dvakrat, Barcelona, Liverpool in Chelsea pa po enkrat.

Denarne nagrade so na letošnji izvedbi enake kot na prejšnji. Tako bo zmagovalec dobil 4,6 milijona evrov, finalist 3,7 milijona, tretjeuvrščeni 2,3 milijona, četrtouvrščeni 1,8 milijona, poraženca 2. kroga po 0,9 milijona, zadnja ekipa na turnirju pa bo dobila 0,46 milijona.