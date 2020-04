Za kontroverznim Francozom se je izgubila vsaka sled. Ste ga videli?

Samir Nasri, nekoč veliki up francoskega nogometa, ki pa pozneje nikoli ni izpolnil vsega svojega velikega potenciala, je v zadnjih tednih povzročil veliko preglavic svojim delodajalcem pri Anderlechtu, h kateremu je prišel lani poleti. Odkar so v Belgiji zaradi pandemije koronavirusa prenehali trenirati, se je za njim namreč izgubila vsaka sled.

Samir Nasri, ki je v zadnjih letih bolj kot z igrami nase opozarjal z raznimi aferami, je že kot zelo mlad zablestel pri Marsiellu in z 19 leti debitiral v francoski reprezentanci. Leta 2008 je za takrat za 20-letnika enormnih 16 milijonov evrov prestopil v Arsenal in se tam uveljavil kot eden najbolj obetavnih mladih evropskih nogometašev.

V Londonu je naslednje tri sezone blestel, potem pa leta 2011 prestopil v Manchester City, s katerim se je veselil dveh prvenstvenih lovorik, v letih 2012 in 2014. Na štadionu Etihad je sprva igral pomembno vlogo, a pozneje zaradi svojega problematičnega značaja močno poslabšal svoj status in se znašel na stranskem tiru.

V sezoni 2017/18 je bil zato posojen v Sevillo, pri kateri se ni obnesel, podobno pa sta se končali tudi njegovi zgodbi v Turčiji (Antalyaspor) in pri West Ham Unitedu, katerega član je bil v prejšnji sezoni. Čeprav je v Londonu v enem letu odigral le šest tekem in se ni vpisal med strelce, so se lani poleti pri Anderlechtu odločili tvegati in ga zvabili k sebi. Očitno so se zmotili.

Pred leti je bil eden glavnih zvezdnikov angleške premier lige. Foto: Getty Images

Odkar so v Bruslju nehali trenirati, se ni oglasil

Vezist, ki za francosko reprezentanco ni igral vse od leta 2013, a je vseeno pri 45 nastopih v dresu svetovnih prvakov, je najprej razočaral na igrišču, saj je do zdaj zmogel vsega devet nastopov in zabil dva gola za Anderlecht, zdaj pa še ob igrišču in vnovič dokazal, da ne more iz svoje kože.

Odkar so zaradi koronakrize tudi v Belgiji prekinili vse športne aktivnosti, se namreč v Bruselj še ni javil. Čeprav so vsi nogometaši članske ekipe dobili program individualnih treningov in navodila, da so v nenehnih stikih s strokovnim štabom, ga v Anderlechtu ne morejo priklicati že tri tedne.

Po nekaterih informacijah naj bi bil v Dubaju, a tega, ali je res tam, nihče ne ve. Kot tudi ne tega, ali upošteva trenerjeva navodila. Glede na to, da je julija lani v Bruselj prišel z viškom kilogramov, se nam nekako zdi, da ne …