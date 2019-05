Z nogometno žogo so diskriminaciji pokazali rdeči karton

V Ljubljani je bil pretekli konec tedna prav poseben nogometni turnir, na katerem so se za žogo podili mladi in stari, na koncu pa zmagovalec ni bil samo en ali dva. Zmagovalci so bili prav vsi, ki so z nogometno žogo diskriminaciji še 23. pokazali rdeči karton.

Na turnirju Plata – z nogometom proti diskriminaciji, ki sta ga v sodelovanju s Športnim društvom Out in Slovenija organizirala javni zavod Mladi zmaji in Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico, je v nedeljo nastopilo 16 ekip.

Dopoldne so se na nogometnem turnirju, na katerem ni manjkalo zanimivih obrobnih dogodkov, med seboj pomerile štiri ekipe v kategoriji otrok in mladih pod 15 let. Popoldne so na igrišče stopili starejši od 15 let in odrasli, pri katerih se je za zmage potegovalo kar 12 ekip.

Med mladimi so bili najboljši Rdeči vragi, pri starejših je zmagala ekipa Spar DC, naziv najkoristnejšega igralca je pristal v rokah Amela Mamića, medtem ko je v metanju trojk na koš zmagal Mario Kuravica. Toda to, kdo je zmagal in kdo ne, je bilo še najmanj pomembno.

"Pomembno je bilo predvsem to, da smo se naučili sprejemanja drugačnosti in 'fair playa'. Zmagovalec je bil vsak, ki je sodeloval," so bile besede, ki smo jih večkrat slišali iz ust organizatorjev dogodka, katerega cilji so precej višji od zmag na igriščih.

Prireditev, ki je bila že 23. po vrsti, je namenjena utrjevanju prijateljskih vezi, krepitvi "fair playa" in sprejemanju drugačnosti pri mladih, marginaliziranih družbenih skupin, kot so brezdomci, člani azilnega doma, LGBT-skupnosti, mladi s statusom begunca in še nekateri.

Mladim zagotoviti razvoj in podporo na poti do samostojnosti

Z nogometom proti diskriminaciji Foto: Javni zavod Mladi zmaji "Dogodek je nastal iz potrebe po dogajanju za mlade, otroke in družine v Zalogu. Pobuda za dogodek proti diskriminaciji je prišla od osrednjega partnerja dogodka, društva DIH, ki je idejo za naslavljanje izzivov, povezanih z vključevanjem diskriminiranih skupin, dobil v tujini. Dogodek od samega začetka poteka ob podpori mreže FARE, ki združuje posameznike, neformalne skupine in organizacije, ki se ukvarjajo z bojem proti neenakosti v nogometu in šport uporabljajo kot sredstvo za družbene spremembe. Temelji na načelu, da nogomet kot najbolj priljubljen šport na svetu pripada vsem nam in lahko spodbudi socialno kohezijo. FARE deluje na področju boja proti vsem oblikam diskriminacije," nam je razložil Marko Taljan, koordinator programov četrtnih centrov Mladih zmajev.

To je center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, ki je mreža prostorov in programov, v katerih lahko mladi aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas. Cilj zavoda, ki ga financirata Mestna občina Ljubljana in Urad republike Slovenije za mladino, je mladim z območja Ljubljana zagotoviti možnosti razvoja in podpore na poti do njihove samostojnosti. Ob zaloškem so centri še v Bežigradu, Šiški in Črnučah, obstaja pa tudi mobilna enota Ulični zmaji, ki deluje na različnih lokacijah znotraj četrtnih skupnosti Golovec, Posavje, Šmartno pod Šmarno goro, Vič in v Celovških dvorih.

Ob nogometu ni manjkalo takšnih in drugačnih dejavnosti, v katerih so lahko sodelovali vsi. Foto: Javni zavod Mladi zmaji

Ne samo nogomet, še marsikaj drugega

Na 23 dogodkih Plata, ki jih prirejajo od leta 2007, je samo v Zalogu do zdaj sodelovalo že več kot 1.700 rekreativnih nogometašev in več kot 6.000 obiskovalcev, ki so se zvrstili. Tokrat je bilo še posebej pestro. Ne samo z nogometom, sodelujoči, ki se jim je nasmehnilo tudi lepo vreme, so se lahko zabavali tudi s številnimi obrobnimi dejavnostmi, za katere so poskrbeli prireditelji. Od zgodnjega dopoldneva jih je zabaval raper in komedijant Urh, mlajši so se lahko prepustili tudi zabavni poslikavi obraza, tehnično bolj spretni pa so se z Gumbom Odpadožerjem lotili tudi izdelave letečih zmajev.

Za popestritev progama so skrbeli tudi nastopi plesalke Suzane in plesne skupine Bast, društvo Ključ je mlajše razveselilo tudi z iskanjem zaklada, v popoldanskem delu dogajanja je zaživel še Chill out kotiček, spoznali so se s športom lacrosse, nekakšno mešanico ameriškega nogometa, hokeja in košarke, preizkusili pa so se lahko tudi v igranju šaha z manjšimi in velikimi figurami, ki jih je za to priložnost priskrbel Šahovski klub Ljubljana. Tudi za sladkosnede je bilo poskrbljeno. Palačinke je pekel palačinkar Tim.

Vsi drugačni, enakopravni in z nogometno žogo

Skratka, bilo je zabavno in pestro, smeha ni manjkalo, predvsem pa so vsi sodelujoči še enkrat lahko ugotovili, da z drugačnostjo ni nič narobe, in naredili korak naprej k izničenju fobij, ki se rodijo predvsem iz strahu in nepoznavanja. Tokrat za kaj takega prostora ni bilo. Vsi drugačni, vsi enakopravni, vsi z nogometno žogo.

Pri mlajših so se zmage razveselili Rdeči vragi. Z njimi na fotografiji pozira ljubljanski podžupan Dejan Crnek. Foto: Javni zavod Mladi zmaji

"Pokazali smo rdeči karton diskriminaciji!" so povedali v en glas in s prstom pokazali na težavo, ki je v današnjem času, tudi v Sloveniji, vse bolj prisotna. Zaradi prijetnih dogodkov, kot je bil tokratni, je bo v prihodnosti, upajmo, vsaj malce manj …