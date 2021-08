Vstop v drugo leto partnerstva s še višjimi ambicijami

Oglasno sporočilo

Močni zasedbi so se pridružili novi velemojstri nogometne igre Leo Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum in Achraf Hakimi, klubu pa ostaja zvest tudi Neymar mlajši, tako da se Hisense že veseli dodatne krepitve sodelovanja s pariškim klubom.

Candy Pang, generalna direktorica za globalni marketing pri Hisense, je ob tem povedala: "Veseli nas, da smo vstopili v drugo leto partnerstva z enim najuspešnejših in najhitreje rastočih nogometnih klubov na svetu, Paris Saint-Germain. Po uspešnem prvem letu bomo skupaj s klubom še naprej gradili naše skupne vrednote in utrjevali naše partnerstvo, in sicer z namenom, da bi ustvarili najboljšo izkušnjo gledanja tekem iz domačega naslanjača, tako za Paris Saint-Germain kot za nogometne navdušence. Z navijači, ki se vračajo na stadion Parc de Princes in novo, še močnejšo zasedbo, je pred nami še bolj vznemirljiva sezona."

Marc Armstrong, glavni direktor za sponzorstva pri Paris Saint-Germain, ob tem dodaja: "Prvo leto partnerstva med Hisense in Paris Saint-Germain je bilo nadvse uspešno. Skozi inovativno kampanjo 'Podrobnosti ustvarijo razliko' je Hisense s pomočjo naših igralcev gledalcem na zanimiv način predstavil svoje izdelke in značilnosti znamke. Veselimo se, da bomo v prihajajočem letu še utrjevali naše partnerstvo in videli nove Hisensove kampanje."

Ob začetku drugega leta partnerstva bo Hisense nogometnemu klubu predal širok nabor inovativnih izdelkov, obenem pa bo v posebnem produktnem kotičku na stadionu Parc des Princes nogometnim navdušencem omogočil, da se pobliže spoznajo z njihovimi izdelki. Hisense bo v okviru partnerstva nadaljeval s promocijo inovativne tehnologije, poleg tega pa bo navijačem še naprej zagotavljal najboljšo izkušnjo gledanja tekem od doma.

Znamki Hisense je prvo leto partnerstva s pariškim nogometnim velikanom prineslo veliko rast prodaje in dvig prepoznavnosti blagovne znamke. Prva skupna kampanja 'Podrobnosti ustvarijo razliko', v kateri so nastopili zvezdniki moštva, tj. Neymar mlajši, Keylor Navas, Ángel Di María, Ander Herrera in Presnel Kimpembe, je imela velik odmev na družbenih in digitalnih kanalih. Na ključnem trgu, Hisense Francija, so od začetka partnerstva avgusta 2020 do zaključka sezone maja letos zabeležili 101 odstotek več prihodka v primerjavi z letom poprej. Tudi v Južni Ameriki, kjer je nogometni klub Paris Saint-Germain izjemno priljubljen, saj tam igrajo številni zvezdniki s tega kontinenta, je partnerstvo s pariškim nogometnim velikanom močno pripomoglo k rasti prodaje blagovne znamke Hisense.

Hisense še naprej podpira tudi številne druge velike športne dogodke po svetu, med drugim svetovno prvenstvo v nogometu FIFA 2022, s katerim so partnerstvo sklenili pred kratkim, bil pa je tudi ponosni sponzor evropskega nogometnega prvenstva UEFA EURO 2020 in UEFA Finale lige prvakov. S tovrstnimi sponzorstvi Hisense utrjuje svojo prisotnost na globalnem trgu, kjer izvaža svoje izdelke v več kot 160 državah in regijah.

Sponzorstvo nedavno zaključenega evropskega nogometnega prvenstva in globalno partnerstvo z enim najprestižnejših nogometnih klubov na svetu pa ima zelo pozitiven vpliv tudi na slovenski trg. Na ta način namreč domači uporabniki spoznavajo prednosti in dodano vrednost, ki jo prinaša vpetost blagovne znamke Gorenje v globalno prisotno multinacionalko, obenem pa se povečuje tudi njihovo zaupanje v izdelke Hisense.

Za več informacij o Hisense izdelkih obiščite spletno stran Hisense.com.

Naročnik oglasnega sporočila je Gorenje GSI, d.o.o.