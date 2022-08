Mojstrovina Vombergarja v Argentini, ljubljenec navijačev Olimpije živi sanje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentinski Slovenec Andres Vombergar je v imenitni formi. V noči na torek je znova zablestel v argentinskem prvenstvu. Na gostovanju San Lorenza pri Racingu je prispeval zadetek in podajo ter postal veliki junak srečanja (2:1), po katerem se je v domovini tanga še povzdignilo zanimanje za 27-letnega napadalca, ki ga je Slovenija pred leti podrobneje spoznala v dresu Olimpije.

Napadalec Andres Vombergar, ki se je rodil slovenskim staršem v Buenos Airesu, je z letošnjim prihodom k San Lorenzu uresničil svoje sanje. Končno lahko igra v najmočnejšem klubskem razredu Argentine, kjer se iz tedna v teden dokazuje proti slovitim tekmecem. Gre mu imenitno. Čeprav 27-letni napadalec še ni ujel mesta v začetni enajsterici, prihaja še naprej večinoma v igro s klopi in navdušuje z zadetki.

Na petih nastopih, na katerih je na igrišču skupno prebil 180 minut, je prispeval že tri zadetke in podajo. Na zadnjem gostovanju pri Racingu je tako v igro vstopil na začetku drugega polčasa, nato prispeval podajo za vodilni gol San Lorenza, v 72. minuti pa s pravcato mojstrovino, ko je pretental branilca Racinga in bliskovito krenil proti vratom gostiteljem in z elegantnim strelom poslal spodkopano žogo mimo nemočnega vratarja, poskrbel za sladko zmago pri mestnem tekmecu.

Mojstrski zadetek Andresa Vombergarja za zmago San Lorenza:

Masomenos el gol de Vombergar, no? 🎯 pic.twitter.com/geVboUtYhR — Noticias San Lorenzo (@LocuraCuervaa) August 23, 2022

Pred leti je navduševal navijače Olimpije in zmajem do zadnjega naslova državnega prvaka pomagal s številnimi zadetki. Navijačem zeleno-belih je ostal v najlepšem spominu tisti, ki ga je dosegel v zadnji minuti večnega derbija v Ljudskem vrtu proti Mariboru za zmago Ljubljančanov s 3:2. Takrat si je prislužil tudi zanimanje selektorja, pred tremi leti zaigral (in zadel v polno) za B-reprezentanco slovenske izbrane vrste, nato pa se je podal na dokazovanje v Rusijo.

Zanj stiska pesti tudi papež Frančišek

Pri Ufi ni uresničil pričakovanj in se vrnil v Ljubljano, kjer se je pri Olimpiji vrnil v strelsko formo, lani pa se je odločil za selitev v Mehiko. Pri Atleticu San Luis je vztrajal eno sezono, nato pa se letos z velikim nasmehom vrnil v Argentino in pridružil San Lorenzu. Klub iz Buenosa Airesa, za katerega stiska pesti tudi papež Frančišek, je znan po zelo vročekrvnih in strastnih navijačih.

Pred leti je blestel kot napadalec Olimpije, zaigral je tudi za B-reprezentanco slovenske izbrane vrste. Foto: Grega Valančič/Sportida

V zadnjih tednih, ko z zadetki v Argentini izstopa tudi Vombergar, so lahko zadovoljni z rezultati. San Lorenzo se je po novi zmagi, peti v tej sezoni, povzpel na osmo mesto, za vodilnim Atleticom Tucuman pa s tekmo več zaostaja šest točk. ''Naš cilj je, da se s San Lorenzom povzpnemo čim višje. Za zdaj nam gre dobro, ta zmaga nam je okrepila samozavest, zdaj upam, da bomo zmagali še doma,'' je povedal nekdanji napadalec Olimpije za argentinski Ole.

V slačilnici si je pridobil nov vzdevek. Vombergar je postal ''Bomba''. Tako se je tudi odzval na srečanju proti Racingu, ko se je v 72. minuti izkazal z eksplozivnostjo in močjo, s katero si je priigral veliko priložnost in nato spretno matiral vratarja za končno zmago z 2:1. Naslednja tekma ga čaka v soboto, ko bo gostil Rosario Central.