V Belgiji nekoliko spremenjen tekmovalni nogometni sistem

Belgijska nogometna liga se bo po nekajtedenskem obdobju sporov in pravnih zapletov, ki jo je v minuli sezoni povzročila pandemija novega koronavirusa, začela že konec prihodnjega tedna. V elitni ligi bo nastopilo 16 namesto 18 klubov, nekoliko spremenjen bo tudi tekmovalni sistem. Do konca avgusta bodo vse tekme za zaprtimi vrati.

Belgija je bila po marčevskem izbruhu pandemije med prvimi državami, ki je predčasno končala sezono 2019/20, 16. naslova državnega prvaka pa se je veselil Club Brugge.

Znanih je že 15 klubov, ki bodo nastopili v elitni ligi v sezoni 2020/21. To so Anderlecht, Cercle Brugge, Club Brugge, Eupen, Genk, Gent, Kortrijk, Mechelen, Oostende, Antwerpen, Mouscron, Sporting Charleroi, St. Truiden, Standard Liege in Zulte Waregem, zadnjega udeleženca pa bo prinesel dodaten dvoboj med ekipama Louvain in Beerschot.

Vodstvo lige je malce spremenilo tekmovalni sistem, po 34 tekmah rednega dela se bodo štiri najboljše ekipe pomerile v končnici za prvaka. Končni zmagovalec se bo prebil v skupinski del evropske lige prvakov v sezoni 2021/22, drugouvrščena ekipa bo nastopila v kvalifikacijah za najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje, tretja in četrta ekipa pa bosta nastopili v kvalifikacijah za evropsko ligo.

Iz elitnega tekmovanja bo izpadla zadnjeuvrščena ekipa v 16-članski belgijski ligi.