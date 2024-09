Umrl legendarni napadalec Aston Ville

Nekdanji napadalec Aston Ville Gary Shaw je v nedeljo umrl v starosti 63 let, je danes poročala francoska tiskovna agencija AFP. Leta 1982 je klubu pomagal do šokantnega zmagoslavja v pokalu evropskih prvakov, predhodnice današnje lige prvakov.

Shaw je bil član ekipe Ville, ki je leta 1981 osvojila naslov prvaka takratne angleške prve lige predhodnice današnje elitne premier lige in nato 12 mesecev pozneje v finalu pokala prvakov nepozabno presenetila nemškega velikana Bayern München.

Napadalec je umrl v bolnišnici zaradi poškodbe glave, ki jo je 9. septembra utrpel pri padcu na svojem domu v Birminghamu.

"Nogometni klub Aston Villa je globoko pretresen in globoko užaloščen, ko je izvedel, da je umrl Gary Shaw, eden naših junakov, ki je osvojil evropski pokal," so zapisali v izjavi.

"Gary je bil eden naših, nadarjen napadalec, ki je navduševal navijače s svojimi strelskimi podvigi, ki so pripomogli k uspehu Ville v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Gre za igralca, ki so ga mnogi oboževali na tribunah," so zapisali.

"Prejšnji dan je umrl mirno v krogu svoje družine, ki je Aston Villo prosila, naj izda izjavo v njihovem imenu. Misli vseh v klubu so z Garyjevo družino in ljubljenimi v tem izjemno težkem času," so sklenili izjavo.

Aston Villa Football Club is deeply shocked and profoundly saddened to learn that Gary Shaw, one of our European Cup-winning heroes, has passed away.



Gary was one of our own, a talented striker who delighted supporters with his goalscoring exploits which helped fire Villa to… pic.twitter.com/nVjLb4Blfe — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 16, 2024

Shaw se je pridružil Villi kot najstnik ter iz mladinskega pogona prešel v člansko ekipo ter v 213 nastopih zadel 79-krat, vključno z 20 goli v kampanji za zmago leta 1981.

Po tem, ko je bil del ekipe, ki je Villo popeljala do prvega naslova angleškega prvaka po letu 1910, so mu leta 1981 podelili naziv najboljšega mladega igralca v angleškem nogometu v kategoriji do 21 let.

Shaw je dosegel tri zadetke na poti Ville do slave v evropskem tekmovanju vključno s ključnim zadetkom v četrtfinalu proti kijevskemu Dinamu.

V enem letu po epski zmagi Ville je Shaw utrpel poškodbo kolena na tekmi proti Nottingham Forestu. Poškodba je zelo omejila njegov napredek.

Klub je zapustil leta 1988 in nato nadaljeval kariero na Danskem in v Avstriji, preden je končal nogometno pot leta 1992 po kratkih nastopih v Walsallu, Kilmarnocku in Shrewsburyju.

Shaw je pozneje delal kot statistični analitik ter še naprej sodeloval z Villo.