Umrl član slovite angleške reprezentance

Ron Flowers je umrl v starosti 87 let.

Foto: Guliverimage

Nekdanji nogometaš angleškega Wolverhamptona Ron Flowers, član slovite angleške reprezentance, ki je leta 1966 na Wembleyju osvojila naslov svetovnih prvakov, je umrl v starosti 87 let. Kot so zapisali prek Twitterja pri njegovem nekdanjem klubu, Wolverhampton Wanderers, je Flowers med letoma 1952 in 1967 za volkove zbral 515 tekem.