Umrl je legendarni mehiški vratar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Carbajal je zbral 47 tekem za Mehiko, na SP pa je nastopil leta 1950 v Braziliji, 1954 v Švici, 1958 na Švedskem, 1962 v Čilu in 1966 v Angliji.

Pozneje so njegov rekord petih nastopov na mundialih izenačili Nemec Lothar Matthäus, Italijan Gianluigi Buffon, Argentinec Lionel Messi, Portugalec Cristiano Ronaldo in Mehičani Rafael Marquez, Guillermo Ochoa in Andres Guardado.