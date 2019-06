Ukrajinska blamaža usodna za srbskega selektorja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladen Krstajić ni več selektor nogometne reprezentance Srbije. Kot je poročala tiskovna agencija Tanjug, je odbor za nujne zadeve Nogometne zveze Srbije na današnji seji odpustil selektorja po sporazumni prekinitvi pogodbe. Zdaj bo sledilo iskanje novega stratega. Tega bodo javnosti sporočili najkasneje do 10. julija.

Petinštiridesetletni Krstajić je izgubil službo le pet dni po sramotnem porazu z Ukrajino, ki je Srbe v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2020 premagala s kar 5:0.

Srbija je v skupini B s štirimi točkami na tretjem mestu po treh tekmah. Z desetimi točkami in tekmo več v skupini vodi Ukrajina. Pred Srbijo je s tekmo več tudi Luksemburg, ki ima enako število točk.

So pa Srbi po blamaži z Ukrajinci s 4:1 premagali zadnjeuvrščeno Litvo. Portugalska je z dvema točkama na četrtem mestu.

Krstajić je oktobra 2017 nasledil Slavoljuba Muslina in je izbrano vrsto vodil na svetovnem prvenstvu v Rusiji, ki ga je Srbija z zmago proti Kostariki in porazoma proti Švici in Braziliji končala v skupinskem delu.