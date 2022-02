Spopad sprtih sosed, kateremu se je želela Uefa izogniti

Na Nizozemskem prehaja evropsko prvenstvo v futsalu v zaključno fazo, kjer se že odloča o medaljah. Čeprav bosta za poslastico v drugem polfinalu poskrbeli Portugalska in Španija, zdajšnji evropska in svetovna prvakinja, pa se veliko bolj govori o prvem polfinalnem obračunu. Niti ne zaradi športnih, ampak predvsem političnih razlogov, saj se bosta pomerili sosedi Ukrajina in Rusija, med katerima vlada napetost, svet pa se boji, da bi lahko stvari ušle izpod nadzora in bi se zarožljalo z orožjem.

Med Ukrajino in Rusijo je že dalj časa mogoče zaznati politična nesoglasja in napetost. Leta 2014 si je ruska federacija priključila polotok Krim, nato so različne dele Ukrajine zajele vojne grozote. Regiji Donjeck in Lugansk nadzorujejo ruski separatisti. Zahodne svetovne velesile skrbi, da Rusi, ki kopičijo vojsko ob meji z Ukrajino, načrtujejo invazijo na sosedo, Moskvo na drugi strani moti sodelovanje Ukrajine z Natom. Ozračje je naelektreno, zato je polfinalni spopad evropskega prvenstva v futsalu, na katerem se bosta v petek ob 18. uri pomerili sprti sosedi, deležen še večje pozornosti kot sicer.

Rusi so favoriti, a ...

Rusi v primerjavi z Ukrajinci računajo tudi na tri naturalizirane Brazilce (Nando, Robinho in Paulinho). Rusija na svetovni jakostni lestvici futsala zaseda drugo mesto, Ukrajina pa je 11. Foto: Guliverimage Zaradi sovražnosti, ki v zadnjih letih vlada med nekdanjima sovjetskima republikama, Evropska nogometna zveza (Uefa) pred vsakim žrebom, tudi tistim v klubskih tekmovanjih, na primer ligi prvakov ali pa ligi Europa, vedno poskrbi za to, da se njuni kroglici nikoli ne srečata. Tako je bilo tudi letos pred skupinskim delom EP v futsalu, kjer sta se Rusija in Ukrajina pričakovano znašli v različnih skupinah. Ker pa sta bili tako uspešni, da sta nato preskočili vse ovire, tudi tisto v četrtfinalu, je bil njun spopad v polfinalu neizbežen. Tega Uefa ni mogla preprečiti. Ogromni vzhodnoevropski državi se bosta pomerili v Amsterdamu, dvoboj pa bo v središču zanimanja svetovne javnosti. Ne le športne.

Ko je Ukrajina v četrtfinalu presenetila Kazahstan (5:3), se je medalji približala le na eno zmago. Rusija je v četrtfinalu težje od pričakovanega izločila sosedo Gruzijo (3:1), zdaj pa jo čaka še en nabrušen tekmec.

Ukrajinci so v četrtfinalu presenetljivo odpravili Kazahstan. Foto: Guliverimage

Na papirju je favoritinja Rusija, ena izmed štirih držav, ki se lahko pohvali z evropskim naslovom v futsalu (Španija je bila prvakinja sedemkrat, Italijan dvakrat, Portugalska in Rusija po enkrat), Ukrajina pa vstopa v srečanje z ogromnim motivom, premagati sosedo, s katero se ne razume najbolje in je z njo v dolgoletnem političnem sporu, zaradi katerega na določenem delu ozemlja že več let divja vojna. V Ukrajini so številni tekmo že označili za enega od najpomembnejših športnih dogodkov v tem letu.

Med ruskimi in ukrajinskimi igralci ni nerazumevanja

V Ukrajini zaradi dogajanja na meji z Rusijo vlada velika negotovost. Foto: Guliver Image To bo sploh prvi rusko-ukrajinski spopad moških reprezentanc na velikih tekmovanjih pod okriljem Uefe po 14 letih. "To srečanje bo spremljalo politično ozadje, temu ni mogoče oporekati," sporoča predsednik Ruske nogometne zveze Emil Alijev in dodaja: "Dolgo časa so na tekmovanjih skrbeli za to, da se ne moremo srečati z Ukrajino. Tudi na tem prvenstvu ni bilo mogoče, da bi se pomerili pred polfinalom. Šport in politika sta povsem različni stvari. Veliko bolje bi bilo, če bi se primerjali v tem, kdo je močnejši ali hitrejši na športnem igrišču.''

Leta 2019 sta se državi pomerili na svetovnem prvenstvu za igralke futsala. V dvoboju za tretje mesto je zmagala Rusija, tekma pa je minila povsem mirno, brez kakršnihkoli incidentov. Bo tako tudi v petek? ''Pogovarjamo se med seboj, srečujemo v hotelu in pozdravljamo. Med nami ni nerazumevanja,'' je o tem, kako se reprezentanti Rusije in Ukrajine dobro razumejo ter razmišljajo zgolj v športnih okvirjih, spregovoril ruski reprezentant Ivan Čiškala. Ukrajinci nestrpno čakajo na dvoboj tudi zaradi dejstva, ker so prvič po 17 letih v polfinalu Eura. ''So stvari, ki se ti lahko zgodijo le enkrat v življenju. Zdaj moramo dati vse od sebe,'' sporoča Ukrajinec Ihor Korsun.

V Amsterdamu brez provokacij?

Lani sta Ukrajina in Rusija nastopili na Euru 2020 v (velikem) nogometu, a se v izločilnem delu nista srečali. Rusi so izpadli že po skupinskem delu, Ukrajinci pa v četrtfinalu. Foto: Reuters V Ukrajini posvečajo petkovemu spopadu ogromno pozornost. Ukrajinski časnik Tribuna poroča o tem, kako bodo reprezentanti Ukrajine na tej tekmi pokazali, da je Krim ukrajinski, ne ruski. Bi lahko igralci celo oblekli dres, ki je lani na evropskem prvenstvu v Rusiji poskrbel za veliko slabe volje, saj je bila na njem prisotna silhueta ozemlja Ukrajine s polotokom Krimom kot tudi regijami Donjecka in pa Luganska? Takrat so iz Uefe sporočili, da zemljevida na dresih ni treba spreminjati, ker resolucija Generalne skupščine Združenih narodov "priznava teritorialne meje, kot jih na splošno prikazuje omenjeni oris".

V obeh taborih upajo, da bo nogometna tekma minila v športnem duhu in brez provokacij. Bo mirno tudi na tribunah? S tem izzivom se bodo spopadli prireditelji. Dvorana v Amsterdamu bo odprta za gledalce, tribune so lahko zasedene do tretjine, tako da bi si lahko težko pričakovani obračun v živo ogledalo največ 1.500 gledalcev.

V drugem polfinalnem spopadu Eura se bosta udarila aktualna prvaka. Portugalci, branilci evropskega naslova, se bodo pomerili s Španci, zadnjimi svetovnimi prvaki. To bo tudi ponovitev zadnjega finala Eura, ko so bili v Ljubljani boljši Portugalci.