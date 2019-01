Udarec za Tottenham

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

harry kane bo odsoten do marca

Angleški nogometni prvoligaš Tottenham je v boju za visoka mesta v domačem prvenstvu in ligi prvakov dobil hud udarec. Rentgenska slika je namreč potrdila, da ima njegov najboljši strelec in igralec Harry Kane težje poškodovan levi gleženj.

Zaradi poškodbe vezi, ki za angleškega reprezentanta ni prva, ekipi ne bo na voljo vse do marca, so sporočili iz londonskega kluba. To pomeni, da bo poleg prvenstvenih tekem moral izpustiti tudi dvoboja osmine finala lige prvakov proti Borussii iz Dortmunda.

Za Kana, ki se je poškodoval na obračunu z Manchester Unitedom (0:1), bo to že tretja zaporedna sezona, v kateri bo zaradi poškodbe gležnja zamudil nekaj tekem.

