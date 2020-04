Tudi pri Šporarjevih se bo rezalo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni reprezentant Andraž Šporar in njegovi soigralci pri Sportingu iz Lizbone bodo tri mesece prejemali za 40 odstotkov nižjo plačo. S tem klub želi zmanjšati finančne izgube, ki jih bo prineslo neigranje zaradi pandemije novega koronavirusa, poročajo tuje tiskovne agencije. Vodstvo kluba bo ta čas prejemalo polovično plačo.

To je prvi od treh največjih portugalskih klubov, ki je napovedal znižanje plač. Lokalni mediji so poročali, da Porto in Benfica razmišljata o podobnem rezu, a nobeden izmed njiju še ni potrdil dogovora z nogometaši.

V portugalski nogometni ligi so zadnjo tekmo odigrali pred mesecem dni. Po 24. krogih vodi Porto (60 točk), ki ima pred drugo Benfico točko prednosti. Tretja je Braga s 46 točkami, četrti pa Sporting z 42.

Če se bo vseh 18 klubov odločilo za znižanje plač, bo država mesečno prejela več kot pet milijonov evrov manj za prispevke za socialno varnost, piše poljska agencija pap.

Do danes se je na Portugalskem z novim koronavirusom sicer okužilo 16.000 ljudi, 470 jih je umrlo.

