Dalglish že v domači oskrbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kennyja Dalglisha, nekdanjega škotskega reprezentanta in legendo Liverpoola, ki se je okužil z novim koronavirusom, so že odpustili iz bolnišnice in je že v domači oskrbi. Škot kljub okužbi ni kazal nobenih bolezenskih znakov.

"Rad bi se zahvalil zdravnikom, medicinskim sestram in vsemu osebju, ki je skrbelo zame. Bili so absolutno sijajni," je za The Sunday Post izjavil 69-letni Dalglish.

"Ljudje si lahko mislijo, da je bilo to zaradi moje slave, a ni res. Opazil sem, da so se vsem posvetili na enak način. In tako je tudi prav," meni Škot.