Tudi Dublin ostaja gostitelj EP

predvidene so štiri tekme

Nogometna zveza Irske (FAI) je Evropski nogometni zvezi (Uefa) uradno sporočila, da bo v Dublinu gostila predvidene štiri tekme evropskega prvenstva prihodnje leto. Slednje bi moralo biti letos, a so ga zaradi pandemije novega koronavirusa preložili. Prav zaradi pandemije je glede EP še nekaj nejasnosti o tem, v kakšni obliki bo potekalo.

"Lokalni organizacijski komite, FAI, mestni svet Dublina, upravljavec stadiona Aviva in irska vlada so pisno potrdili zavezo za izvedbo tekem," so sporočili iz FAI.

Vse štiri tekme bodo v Dublinu, tri skupinskega dela in ena četrtfinalna.

Uefa je EP zaradi pandemije preložila 17. marca. Po novem bo med 11. junijem in 11. julijem 2021.

Krovna zveza je zaradi preložitve prosila vseh 12 predvidenih gostiteljev, naj potrdijo svojo namero o nadaljevanju organizacije EP. Doslej so pisma o nameri poslali St. Peterburg, London, München, Koebenhavn, Bukarešta, Baku in Dublin.

Ob tem so za tekme predvideni še Rim, Amsterdam, Bilbao, Budimpešta in Glasgow.

