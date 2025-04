Trk je bil tako močan, da mu ni bilo več pomoči

Na nogometnem turnirju Copa Peru je prišlo do tragične nesreče. Perujski nogometaš Helar Gonzales Altamirano je tako močno trčil v nasprotnega vratarja, da je zaradi poškodb umrl.

Šele 21-letnega nogometaša so negibnega odnesli z igrišča in ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Kmalu za tem je od tam prišla novica, da je mladi nogometaš umrl. Zdravniki so ugotovili, da je bil vzrok smrti počena arterija v glavi.