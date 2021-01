"Želim si, da bi v meni videli nogometašico, ne pa hčerke Dennisa Rodmana," je po tem, ko je bila s strani ekipe Washington Spirit kot druga izbrana na naboru najboljše ženske nogometne lige v ZDA (NWSL), povedala Trinity Rodman.

Komaj 18-letni napadalki se želja verjetno ne bo uresničila. Že pogled na dogajanje po letošnjem naboru priča, da bo težko.

Medtem ko so Emily Fox, ki jo je kot prvo izbral Racing Louisville FC, omenili zgolj bežno, so severnoameriške in tudi evropske medije obkrožili daljši članki o 178 centimetrov visoki napadalki, ki se je na naboru pojavila mesto za njo. Ne samo za višino, njen sloviti oče je poskrbel tudi za senco, ki bo vedno bdela nad njo.

Dennis Rodman, prijel se ga je vzdevek Črv, je bil eden najbolj prepoznavnih košarkarjev svojega obdobja. Foto: Reuters

Razuzdano ljubezensko življenje slovitega Črva

Dennis Rodman, nanj se je v zadnjem letu marsikdo spomnil ob spremljanju uspešne dokumentarne serije Zadnji ples o Michaelu Jordanu, je bil svoj čas eden najbolj prepoznavnih košarkarskih obrazov na svetu. Ne toliko zaradi skokov in veščin, ki jih je kazal pod obročema. V času dinastije Chicago Bulls, s katerimi je nanizal tri naslove, je Črv, kot so mu rekli, nase še bolj opozarjal z razuzdanim življenjem, ki ga je ob košarki živel.

Vedno v družbi lepih žensk. Foto: Guliverimage Tetovaže, raznobarvne pričeske, ponočevanje, pretepi ... Našlo bi se še marsikaj. Tudi ženske. Veliko jih je bilo. Našteli bomo samo tiste, s katerimi je bil poročen. No, pa tudi Madonno. Z njo sta svetovne medije od New Yorka do Tokia z nekajmesečno romanco polnila leta 1994. Nje seveda ne moremo izpustiti.

Leta 1992 se je, po petih letih zveze z njo, vmes se jima je leta 1988 rodila tudi hči Alexis Caitlyn, poročil z Annie Bakes. Zakon ni trajal prav dolgo, le 82 dni po poroki sta se ločila.

Leta 1998 je bil v središču pozornosti zaradi poroke z ameriško igralko Carmen Electa, njun zakon je trajal kak dan več. Štiri mesece.

Vmes je kontroverzni košarkar, ki je bil prvak lige NBA dvakrat tudi z Detroit Pistons, trdil, da je biseksualno usmerjen in se bo poročil sam s sabo, leta 2003 pa prstan nadel Michelle Moyer. Čeprav je vlogo za ločitev ta svetlolasa lepotica na sodišče vložila že leto za tem, je njun zakon trajal skoraj desetletje. Do leta 2012. Burno razmerje, Rodmana je Moyerjeva večkrat obtožila družinskega nasilja, je prineslo tudi dva otroka.

Pred dvema letoma je z dvema goloma navdušila v finalu pokala Severne in Srednje Amerike do 20 let. Foto: Guliverimage

Sin iz zadnjega zakona v košarko, hčerka je izbrala nogomet

Prvi je sin Dennis Jr., ki trenutno igra košarko na univerzi Washington State, druga je hčerka Trinity, ki bi morala na tej isti univerzi danes igrati nogomet, a se je odločila, da takoj odide med profesionalke.

V ZDA nogometašice po srednji šoli sanje, igranje v NWSL ali v Evropi, po navadi lovijo na univerzitetni ravni. Rodmanova hči se je odločila, da to stopničko prestopi, takoj skoči med profesionalke in postane najmlajša v zgodovini ZDA, ki ji je v nogometu to uspelo.

Trenutek, ko je skupaj z mamo izvedela, da je izbrana na naboru:

Medtem ko njena mama na družabnih omrežjih pogosto objavlja fotografije svojih otrok, na katera je zelo ponosna, se pri očetu, ki se je pred leti znašel v težavah zaradi neplačevanja preživnine, pojavljata le redko.

"Bil je sijajen športnik, hvala mu za športne gene," je mlada Trinity po naboru še povedala o svojem slovitem očetu. V kakšnih odnosih je danes z njim, ni znano, saj o tem ni govorila, je pa jasno, da si je zelo blizu z nogometno žogo.

Med profesionalke vstopa kot najboljša mlada nogometašica

Je nočna mora za branilke in vratarke. Foto: Guliverimage Nogomet Trinity igra od majhnih nog, navduševala je že kot srednješolka, s svojo srednjo šolo pa je kar trikrat v nizu postala državna prvakinja.

Leta 2019 je bila tudi najboljša posameznica prvenstva in izbrana za najboljšo vseameriško mlado nogometašico.

Leto pred tem je zablestela tudi na prvenstvu Severne in Srednje Amerike do 20 let, na katerem je zabila kar devet golov. Dva tudi v finalu pri zmagi nad Mehiko s 4:1.

Potem se je vpisala na univerzo Washington State, na kateri bi morala začeti svojo univerzitetno pot, nakar je v življenja vseh nas "vstopil" covid-19 in nogomet se je seveda tudi v ZDA ustavil. Sezona je bila odpovedana, dekleta z univerz so bile leto dni brez nogometa.

"Takrat sem se odločila, da grem kar med profesionalke. Zdaj mi je uspelo. Upala sem, da bom sploh prišla na nabor. Tega, da bom izbrana kot druga, nisem pričakovala niti v sanjah. Navdušena sem. Verjamem, da bom tudi tukaj dokazala, da sem iz pravega testa, in še napredovala," je po naboru navdušeno pojasnjevala Trinity, ki pa prvih profesionalnih minut zagotovo še nekaj časa ne bo dočakala.

Začetek nove sezone zaradi zdravstvene krize v najmočnejši ženski nogometni ligi v ZDA še ni določen. Najbolj optimistične napovedi pravijo, da se bo začelo aprila, bolj realne pa, da začetka sezone ne bomo dočakali do maja.

Američanke so v nogometu to, kar so Američani v košarki

Kadarkoli se bo začelo, Rodmanova se bo v debitantsko sezono med najboljše ameriške nogometašice podala kot velik up tamkajšnjega nogometa. To pa pomeni, da je tudi velik up svetovnega nogometa. Američanke so za "soccer" namreč to, kar so njihovi rojaki v košarki. Največja svetovna sila.

Nogometašice so v ZDA zelo priljubljene. Takole jih je po zadnjem naslovu svetovnih prvakinj leta 2019 pričakal New York. Foto: Reuters

Ženski nogomet je na olimpijskih igrah od leta 1996. Od takrat so na šestih igrah pod petimi krogi ZDA osvojile štiri zlate in srebrno medaljo. Brez odličja so ostale samo v Riu de Janeiru.

Svetovna prvenstva? Prvo je bilo na sporedu 1991. Od takrat so bile Američanke štirikrat svetovne prvakinje, enkrat srebrne in trikrat bronaste.

Če bo šlo vse po načrtih, bo naslove na članski ravni skupaj z njimi kmalu osvajala tudi Rodmanova. Najmlajša hči tistega "norega" košarkarja, ki je zaznamoval zlata devetdeseta leta svetovne košarke. Bo ona dve, tri desetletja pozneje zaznamovala ženski nogomet?