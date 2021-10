Tožilstvo za Benzemaja zahteva pogojno kazen in denarno plačilo

Kot je povedala tožilka Segilene Mares, je bil Benzema ključna figura pri poskusu izsiljevanja in grožnjah za javno objavo intimnih posnetkov.

Pri izsiljevanju so sodelovali še štirje obtoženi; tožilstvo za Mustapho Zouaouija, ki naj bi bil 'glava in motor' organizacije, zahteva štiri leta zapora in 15.000 evrov kazni, za prijatelja Benzemaja iz otroštva Karima Zenatija dve leti in 5000 evrov, za Axela Angota 18 mesecev zapora in 15.000 evrov, za posrednika Younesa Houasa pa 18 mesecev pogojnega zapora in 5000 evrov.

Triintridesetletni Benzema zaradi afere ni bil vpoklican v francosko reprezentanco za evropsko prvenstvo 2016 in svetovno prvenstvo 2018, v državno selekcijo se je vrnil šele letos, Valbuena, ki zdaj igra za grški Olympiakos, pa od tedaj ni več zaigral za 'trikolore'.

Mathieu Valbuena je prišel na sojenje v sredo in ga v četrtek zapustil, ker ga danes v Frankfurtu čaka tekma evropske lige. Karim Benzema ni prišel na sodišče v Pariz.

Sodišče naj bi odločitev oziroma kazni sporočilo v petek.

Preberite še: