Toure preklical upokojitev in se seli h kitajskemu drugoligašu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eden najboljših afriških nogometašev Yaya Toure je preklical odločitev o tekmovalni upokojitvi, le teden dni po tistem, ko so se v medijih razširile novice, da je nogometne čevlje obesil na klin. Šestintridesetletni vezist iz Slonokoščene obale je že na Kitajskem, kjer so ga na preizkus vzeli v tamkajšnjem drugoligašu Qingdao Huanghai.

Toure, ki je bil brez kluba vse od decembra, ko se je končala njegova trimesečna avantura pri grškem Olympiakosu, namerava po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, ki povzema njegovo izjavo, "igrati še vsaj nekaj let".

Vodilna ekipa kitajske druge lige iz vzhodno kitajskega pristaniškega velemesta Qingdao igra v barvah katalonskega velikana Barcelone, za katerega je tri sezone, od 2007 do 2010, igral tudi Toure.

Čeprav so se zlasti na Otoku razširile informacije, da je Toure na Kitajsko prišel podpisati pogodbo, pa so iz kluba sporočili, da je Toure na preizkusu. "Strokovni štab se bo odločil, potem ko bodo preverili njegovo telesno pripravljenost ter njegove sposobnosti, ali sploh sodi v koncept našega moštva."

Toure je imel bogato klubsko kariero, med drugim je igral za Barcelono, Manchester City, Beveren, Monaco, Olympiakos in Metalurg Donjeck.

Največji pečat je pustil v Manchester Cityju, od 2010 do 2018, s katerim je osvojil tri nalove prvaka, dva ligaška pokala in pokal FA. V Barceloni je osvojil sedem lovorik, med drugim ligo prvakov in dva državna naslova.

Za reprezentanco je zbral 101 nastop in dosegel 19 golov, z njo je osvojil afriško prvenstvo 2015, štirikrat pa je bil izbran za najboljšega afriškega nogometaša.