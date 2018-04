Ko ne veš, ali bi se jokal ali smejal #video

Top 10: deset atraktivnih nogometnih avtogolov

Če so torkovo dogajanje v ligi prvakov zaznamovale čudežne škarjice Cristiana Ronalda, po katerih smo se spomnili nekaterih najbolj znamenitih škarjic v zgodovini nogometa , so dan pozneje v Barceloni deževali avtogoli. Roma je dosegla kar dva in Kataloncem odprla pot do visoke zmage. To pot smo se spomnili na deset avtogolov, ki izstopajo po atraktivnosti in so že dalj časa deležni statusa spletnih uspešnic. Pripravite se na zabaven sprehod!

Ko premagaš lastnega vratarja, dosežeš avtogol. Redko katera stvar v nogometu tako zaboli, kot občutek, ko nehote zatreseš svojo mrežo, spraviš svojo ekipo v težave, tekmecu pa se ob tem smeji do ušes. Nogometaši, ki dosežejo avtogol, bi se takrat najraje pogreznili od sramu v zemljo. Soigralci jih tolažijo, da je žoga okrogla in da se lahko to pod vplivom posebnih okoliščin zgodi vsakomur, ostane pa grenak okus, ko si oškodoval svoje moštvo.

Kako bolijo avtogoli, dobro vedo pri Romi, ki so v sredo na zelo pomembnem srečanju lige prvakov v Barceloni kar dvakrat zatresli svojo mrežo. Niso ne prvi, ne zadnji, ki so imeli opravka z avtogolom na veliki tekmi. Tovrstnih primerov je ogromno, s pomočjo spletnih pripomočkov pa smo jih izbrali deset, ki bi si v primeru, če bi strel izvajal tekmec, prislužili malodane naziv evrogol. Oglejte si deset tragikomičnih prizorov, v katerih se je usoda grdo poigrala z nogometaši in poskrbela, da so atraktivno presenetili lastnega vratarja.

Geoffrey Kongodbia (Inter)

Francoz Geoffrey Kondogbia je lani na prijateljskem turnirju v Singapurju, ko sta se pomerila milanski Inter in Chelsea, z izjemno odmerjenim strelom z okrog 45 metrov premagal lastnega vratarja Danieleja Padellija. Samir Handanović takrat ni stal med vratnicama milanskega velikana. Inter je vseeno zmagal z 2:1. Občasni francoski reprezentant se je nato kot posojen nogometaš Interja preselil v Valencio.

Jose Angel Valdes (Eibar)

Jose Angel Valdes je levi bočni branilec španskega prvoligaškega kluba Eibar. Ko se je lani poleti v prijateljskem srečanju pomeril z nemškim velikanom Schalkejem, je poskrbel za enega najbolj spektakularnih avtogolov, ko je nehote z ogromno razdalje ''lobal'' lastnega vratarja. Na koncu se je izkazalo, da je bil to zmagoviti gol, saj je Schalke zmagal z 1:0.

Laurens de Bock (Club Brugge)

Ko je Laurens de Bock še branil barve belgijskega velikana Club Brugge (od letos igra na Otoku pri nekdanjem angleškem prvaku Leeds United), je poskrbel za enega najbolj nenavadnih avtogolov. Skušal je žogo izbiti globoko v polje, a jo uradil tako nespretno, da je povsem spremenila smer in v nepredvidljivem loku prelisičila še njegovega soigralca med vratnicama.

Vincent Kompany (Manchester City)

Belgijcu Vincentu Kompanyju, stebru obrambne vrste rdečih vragov in dolgoletnemu kapetanu Manchester Cityja, v sredo na gostovanju pri Liverpoolu, kjer je izgubil kar z 0:3, ni bilo do smeha. Podobno se je počutil 21. decembra 2013, ko se je podpisal pod enega najbolj prefinjenih avtogolov v zgodovini kluba. Navidez nenevarno podajo v osrčje kazenskega prostora je spremenil v ponesrečeno izbijanje, ki je popeljalo žogo v mrežo. Kompany, ki je na tem gostovanju v Londonu zatresel tudi mrežo Fulhama, je z avtogolom v 69. minuti dovolil gostiteljem izenačenje na 2:2. Na koncu se je vseeno veselil, saj so sinje-modri po še dveh zadetkih zmagali s 4:2.

Pavol Durica (Fehervar)

Pod enega najbolj tragikomičnih avtogolov v zgodovini nogometa se je podpisal Slovak Pavol Durica. Nikoli ni dosegel slave brata Jana, dolgoletnega slovaškega reprezentanta. Za to je zaslužen tudi avtogol, ki ga je dosegel leta 2008 v dresu madžarskega Fehervarja. Zanj je odigral le štiri tekme. Na pokalni tekmi je pustil na cedilu ekipo. Le nekaj sekund po tem, ko je njegov vratar proti Debrecenu ubranil 11-metrovko, se je žoga odbila do Slovaka. Ta jo je želel odbiti v kot, a je bil nespreten in atraktivno zatresel lastno mrežo. Po tem zadetku, ki je hitro zaokrožil po spletu, se je hitro vrnil na Slovaško in nekaj let pozneje končal kariero. Star je bil 29 let.

Inigo Martinez (španska reprezentanca U-21)

Inigo Martinez je letos dvignil veliko prahu s prestopom iz Real Sociedad k osovraženemu baskovskemu sosedu Athleticu iz Bilbaa. Pred sedmimi leti je nosil dres mlade španske izbrane vrste. Na srečanju med vrstniki iz Španije in Gruzije si je privoščil potezo, ki je postala spletna uspešnica, saj je žoga po njegovem ''lucidnem'' dotiku s peto v veličastnem loku preletela vratarja in končala v mreži. Na srečo Baska je Španija takrat vodila že s 6:0.

Frank Queudrue (Lens)

Frank Queudrue je nekdanji francoski levi bočni branilec. Je otrok Lensa, najlepša nogometna leta pa je podaril otoškim klubom (Middlesbrough, Fulham in Birmingham City). Leta 2001 je v dresu Lensa dosegel spektakularni avtogol, ko je udaril žogo pod takim kotom, da je na krilih čarobne parabole preletela vratarja in zatresla mrežo.

Adrien Gulfo (Pully)

Pully Football je švicarski nižjeligaš, za katerega ne bi slišal skoraj nihče na svetu, če Adrien Gulfo lani ne bi dosegel mojstrskega avtogola. S škarjicami je premagal lastnega vratarja tako prepričljivo, da bi mu zavidali tudi največji mojstri na svetu. Švicar je na pokalnem srečanju proti Renensu z avtogolom povišal prednost tekmeca na 3:1, a so njegovi soigralci v nadaljevanju srečanja le izenačili (3:3), pozneje pa dobili tekmo po izvajanju kazenskih strelov.

Festus Baise (Citizen)

Festus Baise je nogometaš, ki se je rodil leta 1980 v Nigeriji, od leta 2015 pa zastopa barve izbrane vrste Hong konga. Ko je leta 2011 branil barve hongkonškega kluba Citizen, je na tekmi domačega prvenstva proti ekipi Sun Hei dosegel avtogol, o katerem se govori še danes. Predstavlja tehnično popolnost izvedbe, oprijel se ga je naziv škorpijonskega udarca, čeprav je Afričan, ki se je ustalil v Aziji, mislil narediti vse drugo kot premagati lastnega vratarja. V trenutku je zaslovel po vsem svetu.

Vasilis Torosidis (Grčija)

Da se presenetljivi avtogoli znajo pripetiti tudi na reprezentančnih tekmah, je leta 2013 dokazal Grk Vasilis Torosidis. Izkušeni branilec, ki je največje uspehe dosegal v dresu Olympiakosa in Rome, od leta 2016 pa brani barve Bologne, je na kvalifikacijski tekmi za SP 2014 med Grčijo in Romunijo nepričakovano zatresel lastno mrežo. Z roba kazenskega prostora je z natančnim strelom, kot da bi si vmes oblekel romunskim dresom, pokvaril dan svojemu vratarju. Tekma se je končala 1:1, Grčija pa se je nato vseeno uvrstila na SP 2014 v Braziliji.