Tim Matavž ni ušel suspenzu, za nameček ga je kaznoval še klub

"Pogledal je nasprotnika in ga s komolcem namerno udaril v obraz," so potrditev kazni Timu Matavžu zaradi prekrška nad branilcem Heerenveena Denzela Dumfriesa na prvenstveni tekmi 20. januarja obrazložili pri nizozemski nogometni zvezi.

Čeprav je bil kaznovan, je 29-letni slovenski napadalec na zadnjih dveh tekmah Vitesseja igral, saj so se pri njegovem klubu na kazen pritožili. Dokler je disciplinska zvezan ni potrdila, je lahko nastopal, zaradi česar so si pri moštvu iz Arnhema nakopali kar nekaj negodovanja nizozemske športne javnosti.

Sporen prekršek Tima Matavža:

⁉️ | Tim Matavz plant zijn elleboog vol in het gezicht van Denzel Dumfries, maar ontsnapt aan het oog van de arbitrage.#vitheehttps://t.co/sunMcWM3I6 pic.twitter.com/vl86U5hsJK — FOX Sports (@FOXSportsnl) January 20, 2018

Denar bo šel v dobrodelne namene

Zdaj, ko so Matavževo kazen potrdili (izkušenemu napadalcu so zbrisali le peto, pogojno tekmo kazni), so se pri Vitesseju oglasili in ravnanje svojega napadalca obsodili. Ob tem so ga tudi finančno kaznovali. Kako globoko bo segel v žep, ni znano. Jasno je le, da bo šla vsota njegove kazni v dobrodelne namene.

"Radi bi poudarili, da nam je žal, da se je zgodilo, kar se je. Ne podpiramo takšnega vedenja, zato smo Tima kaznovali. Bi pa ob tem dodali, da je njegova kazen višja od kazni, ki so jih nekateri v preteklosti dobivali za podobne prekrške. Zato smo se tudi pritožili," je povedal direktor Vitesseja Marc van Hintum.

Izkušeni napadalec je v Arnhemu našel formo, s katero je na Nizozemskem pred leti že navduševal. Foto: Getty Images

Vrnil se je na Nizozemsko in spet zablestel

Matavž je v Vitesse po treh letih ne preveč uspešnega igranja v Nemčiji in Italiji prišel pred začetkom sezone in je njegov najboljši strelec z devetimi prvenstvenimi goli ob 21 nastopih. Enkrat se je med strelce vpisal tudi v ligi Europa. Skupaj je ob 28 nastopih v vseh tekmovanjih prispeval deset golov.

Vitesse, ki je iz Evrope že izpadel, poslovil pa se je tudi od pokalnega tekmovanja, je v prvenstvu po 21 odigranih tekmah na šestem mestu lestvice.

Matavž bo izpustil prvenstvene tekme proti ADO Den Haagu, Feyenoordu, Excelsiorju in VVV Venlu. Na igrišče se bo lahko vrnil 4. marca, ko ga čaka poslastica. Obračun v Arnhemu proti velikanu nizozemskega nogometa Ajaxu iz Amsterdama.