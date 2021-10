Svetovni sindikat ne vidi možnosti za dveletni SP

Fifa je glasovanje o predlogu za prenovitev tekmovanj, s katerimi bi organizacijo SP premaknila z vsakih štiri leta na dve leti, napovedala za decembrsko skupščino. Njen predsednik Gianni Infantino vztraja, da bi zaradi svoje priljubljenosti turnir moral potekati bolj pogosto kot na štiri leta.

A temu nasprotujejo številni nogometni deležniki, vključno s številnimi največjimi ligami, združenji igralcev in tudi navijaškimi skupinami ter celinskimi zvezami, med drugim tudi evropsko. "Veliko je nasprotovanja. Tega se zdaj zavedajo," je za AFP dejal Baer-Hoffmann.

"Jasno je, da če bodo vztrajali pri predlogu proti interesom vseh ostalih deležnikov in brez njihovega sodelovanja, je verjetno ta predlog mrtev," je dodal.

FIFA jim ekonomske študije še ni predstavila

FIFPro, ki ga sestavljajo nacionalni sindikati nogometašev v 64 državah, je ena izmed organizacij, ki so izrazile nezadovoljstvo s pomanjkanjem razprave o predlogu Fife. Baer-Hoffmann se je ob tem vprašal, ali bi bil dveletni SP dejansko ekonomsko upravičen.

"Ko smo se prvič srečali s Fifo o tem vprašanju, smo jih prosili za ekonomsko študijo, ki pa je še nismo videli. Zdi se mi, da podvojitev števila svetovnih prvenstev ne bi kar tako pomenila podvojitve obstoječih prihodkov. Ne moreš kar pričakovati podvojitve vrednosti sponzorstev in ostalega."

Foto: Guliverimage

FIFPro se veliko ukvarja z neenakomernim razvojem nogometa po svetu, je ob tem še izpostavil Baer-Hoffmann. Medtem ko nogometaši na največjih trgih igrajo vse več tekem, pa tisti v nižjih ligah in na manj razvitih trgih ne igrajo dovolj.

"Če igraš izven trgov z obsežnimi finančnimi zmožnostmi, kot so veliki evropski trgi, potem obstaja potreba za inovacije tekmovanj, tako klubskih kot reprezentančnih," je ocenil za AFP.

Zaradi želje po večjem vplivu pri sprejemanju pomembnih odločitev v svetu nogometa se je FIFPro združil z organizacijo Evropske lige, ki predstavlja več kot tisoč klubov iz 30 držav Foto: Guliverimage

Zaradi želje po večjem vplivu pri sprejemanju pomembnih odločitev v svetu nogometa se je FIFPro združil z organizacijo Evropske lige, ki predstavlja več kot tisoč klubov iz 30 držav, pri pripravi skupnega manifesta. Ta poziva k večji vključenosti različnih deležnikov v nogometu v oblikovanje prihodnosti nogometa, še posebej po neuspešnem poskusu nekaterih klubov, da bi ustanovili odpadniško ligo.

Projekt superlige se bo vrnil

Projekt takoimenovane superlige je sicer propadel, a trije klubi (Real Madrid, Barcelona in Juventus) se še vedno niso odrekli želji po njeni ustanovitvi. "Vzroki, ki so botrovali poskusu odcepitve, se niso bistveno spremenili," je ob tem izpostavil Baer-Hoffman in opozoril, da "moramo biti realistični, da ta projekt ni mrtev in se bo po mojem vrnil, zato se mora nogomet pripraviti, da se znova sooči z njim."