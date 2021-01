Edgard Davids, nekdanji nizozemski reprezentant in nogometaš številnih uveljavljenih evropskih klubov, največji pečat je pustil pri Ajaxu in Juventusu, je kot nogometaš za seboj pustil veliko sled. Tudi z igrami, a morda še bolj z očali, ki jih je zaradi zdravstvenih težav moral nositi med igro. Nase je opozoril tudi s številnimi rdečimi kartoni. Če se po jutru dan pozna, bo tak tudi kot trener. Danes 47-letni Nizozemec je postal trener portugalskega tretjeligaša Olhanenseja in je že na začetku na stare čase spomnil kako drugače kot z - izključitvijo.

Edgar Davids se je v spomin svetovne javnosti vtisnil kot nogometaš, ki je igral z očali, na igrišču pa je bil zelo agresiven in borben.

"On je kot pitbull," ga je v mladih letih opisal in s tem vzdevkom za vedno zaznamoval sloviti nizozemski trener Louis van Gaal, s katerim sta se pri Ajaxu leta 1996 veselila naslova evropskega prvaka. Z amsterdamskim nogometnim velikanom je nizozemski defenzivni vezist osvojil še veliko lovorik, z nabiranjem teh pa nadaljeval tudi z Juventusom, za katerega je igral med letoma 1997 in 2004.

Na vrhuncu svoje nogometne poti je nosil tudi majice nekaterih drugih uveljavljenih evropskih klubov, Barcelone, Milana, Interja in Tottenhama, vrsto let pa je igral tudi za nizozemsko reprezentanco, v majici katere je zbral 74 nastopov in zabil šest golov. Z njo je zaigral na treh evropskih in enem svetovnem prvenstvu. Leta 1998 se je v Franciji z Nizozemsko prebil do polfinala.

Prva trenerska epizoda se ni končala najbolje, ...

Po hudi poškodbi je nogometno pot končal leta 2008 po svoji drugi, kratki epizodi pri Ajaxu, potem pa jo leta 2010 obudil pri Crystal Palacu. V londonskem klubu ni zdržal dolgo, je pa v Londonu živel in dve leti pozneje sprejel izziv, ki so mu ga pod nos pomolili pri tamkajšnjem četrtoligašu Barnetu.

V tem majhnem londonskem klubu je igral in bil trener, a ni navdušil. Kot nogometaš je za Barnet zbral 38 nastopov in zabil en gol, v vlogi trenerja pa v 45 tekmah zbral 58 točk. Od njegove klopi se je v začetku leta 2014 poslovil po 15 zmagah, 13 remijih in 17 porazih.

Očala so še danes njegov zaščitni znak. Foto: Reuters

... druga pa se je začela kako drugače kot z izključitvijo.

Od takrat se kljub nekaj ponudbam ni uspel dogovoriti z nobenim klubom, potem pa trenersko pot lani obudil pri nizozemskem prvoligašu Telstarju, pri katerem je bil pomočnik glavnega trenerja Andriesa Jonkerja.

Potem je v začetku letošnjega leta Davids sprejel nov izziv in postal trener portugalskega Olhanenseja, ki je bil še pred nekaj leti stalnica prvoligaškega nogometnega tekmovanja v deželi evropskih prvakov, potem pa v zadnjih treh letih padel veliko nižje, v tretjo portugalsko ligo. Olhanense je trenutno drugouvrščeni v svoji diviziji, iz katere v play-off za drugo ligo napreduje samo zmagovalec, za vodilno Vitorio Setubal pa zaostaja za devet točk.

Davids je na klopi Olhanenseja debitiral pred nekaj dnevi, in sicer z remijem brez zadetkov proti Lusitanu. Debija in prve tekme v vlogi trenerja po skoraj sedmih letih ne bo pomnil po dobrem. Niti ne toliko zaradi rezultata, ampak zaradi tega, kar se je zgodilo po zadnjem sodnikovem žvižgu.

Rdeč karton si je prislužil tudi v vlogi trenerja in nogometaša Barneta. Foto: Guliverimage

Kot nogometaš je prejel kar 25 rdečih kartonov

Nogometaš, ki je v karieri prejel neverjetnih 25 rdečih kartonov, bo pitbull očitno ostal tudi zdaj, ko je trener. Ob portugalskem debiju je bil namreč po koncu tekme izključen, potem ko se je zapletel v spor s trenerjem Lagosa Josejem Bizzarrom in si, bizarno, po zadnjem sodnikovem žvižgu prislužil nov rdeč karton.

Kakršen je bil nogometaš, bo očitno tudi trener. Na njegovo žalost pa na trenersko pot s seboj ni povlekel rezultatov, ki jih je imel kot nogometaš, ampak samo zelo tanke živce ...