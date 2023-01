Stampedo v Iraku: najmanj ena smrtna žrtev, več poškodovanih #video

Na tisoče navijačev brez vstopnic se je že od zore zbiralo pred stadionom v Basri, mestu na jugu Iraka, v upanju, da bodo lahko spremljali tekmo.

Warning, Viewer Discretion Advised: Video shared online (copied from Adam News on Telegram) showing the chaos from the stampede ahead of the football match at #Iraq ’s Palm Trunk stadium in #Basra . https://t.co/vMDvfmlxX3 pic.twitter.com/pGDQeASiLb

Posnetki kažejo, da je pred vhodom na stadion nastala velika gneča, v kateri je ena oseba umrla, še najmanj 60 pa je poškodovanih, več jih je v smrtni nevarnosti, poročajo zdravniški viri.

WATCH: #BNNIraq Reports.



At least two people were killed and many others were injured in a stampede at a stadium in Basra, southern Iraq, ahead of the #ArabianGulfCup final. #Iraq #Accident pic.twitter.com/EDJJ3rHvAs