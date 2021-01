Litovec izbral: splitski Hajduk bo vodil Italijan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši splitskega Hajduka imajo novega trenerja. Hrvaškega klubskega velikana, ki je v rezultatski krizi, saj je prezimil šele na petem mestu, bo v spomladanskem delu sezone vodil italijanski strateg Paolo Tramezzani. Nekdanji nogometaš milanskega Interja je največje uspehe v trenerski karieri doživljal z Luganom, kjer je vodil tudi Domna Črnigoja, ciprskim Apoelom in izbrano vrsto Albanije.

Hajduk iz Splita je v leto 2021 zakorakal z velikimi spremembami. Ob začetku zimskega prestopnega roka se je omenjala možnost, da bi se nogometni ponos Dalmacije okrepil z nekdanjim slovenskim reprezentantom Valterjem Birso, nato pa je klub, ki na državni naslov na Hrvaškem čaka že 16 let, predstavil dve odmevni spremembi. Novi športni direktor je postal Litovec Mingaugas Nikoličius, ki se je proslavil v zadnjih letih z delom pri hrvaškem prvoligašu Gorici.

Na položaj prvega trenerja je pripeljal Paola Tramezzanija, 50-letnega Italijana, ki je s Hajdukom sklenil pogodbo do konca sezone 2021/22. Nekdanji nogometaš milanskega Interja in londonskega Tottenhama je na trenerskem stolčku nasledil Bora Primorca, nekdanjega dolgoletnega pomočnika Arsena Wengerja pri Arsenalu, ki je po odhodu Harija Vukasa vskočil kot začasna rešitev, a je ekipa tudi pod njegovim vodstvom še naprej dosegala skromne rezultate.

Paolo Tramezzani si je kot igralec nogometni kruh služil tudi v dresu Tottenhama. Foto: Reuters

Tramezzani je v trenerski karieri vodil Lugano, kjer je sodeloval tudi s slovenskim reprezentantom Domnom Črnigojem, Apoel iz Nikozije je popeljal do naslova ciprskega prvaka, vodil pa je še Livorno in Sion. V reprezentanci Albanije je bil pomočnik Giannija de Biasija, s katerim se je podpisal pod veliki uspeh, preboj Albanije na Euro 2016. V hrvaškem prvenstvu, ki se bo nadaljevalo že v torek, se bo srečeval s številnimi slovenskimi nogometaši in trenerji.

V torek se bosta tako na prestavljenem hrvaškem derbiju pomerila zagrebški Dinamo in Rijeka. Pri gostiteljih nastopa Petar Stojanović, pri gostih, ki jih vodi Simon Rožman, pa Adam Gnezda Čerin.