Atletico brez zmage, v Valencii bo vroče

Čeprav se temperature po Evropi počasi spuščajo, pa bo v 5. krogu španske la lige vroče na Mestalli, kamor prihaja madridski Real. Valencia po ponesrečeni lanski sezoni v uvodu na novo blesti, tako da se nam obeta poslastica in boj za sam vrh prvenstvene lestvice, ki ga moštvi trenutno zasedata. Tretje moštvo z desetimi točkami pred tem krogom, Atletico Madrid, je tokrat le remiziral in enemu izmed jutrišnjih tekmecev omogočil, da se z zmago nekoliko odlepi.

Jana Oblaka in soigralce je na domačem stadionu čakala zahtevna naloga, saj je v prestolnico prišel Athletic Bilbao, ki v novi sezoni prav tako še ne pozna poraza. Baski so se izkazali za trd oreh in slovenskemu reprezentančnemu čuvaju mreže in soigralcem niso dovolili, da bi se veselili popolnega izkupička. Srečanje se je končalo brez zmagovalca in tudi brez zadetkov. Madridčani se bodo morali na naslednjem srečanju znajti brez mladega Joaa Felixa, ki je v 78. minuti prejel rdeči karton.

Joao Felix je moral predčasno pod prho. Foto: Guliverimage

Vse skupaj se bo začelo že zelo zgodaj, ko bo Mallorca, ki je trenutno presenetljivo visoko, gostila prvaka lige Europa Villarreal. Sledil bo dvoboj Real Sociedar - Sevilla, večerni termin pa bo, kot že omenjeno, rezerviran za derbi z vrha prvenstvene lestvice. Katalonski velikan Barcelona si bo po boleči evropski zaušnici rane v edinem ponedeljkovem srečanju celil proti Granadi.

Špansko prvenstvo, 5. krog: Petek, 17. september:

Celta Vigo : Cadiz 1:2 (0:2)

Mina 64.; Lozano 38., Espino 43. Sobota, 18. september:

Rayo Vallecano : Getafe 3:0 (1:0)

Trejo 9., Ciss 78., Falcao 82.

Unal (Getafe) je v 85. minuti zapravil enajstmetrovko. Atletico Madrid : Athletic Bilbao 0:0

R.K.: Joao Felix 78./Atletico

Jan Oblak (Atletico) je branil celotno srečanje. 18.30 Elche - Levante

21.00 Alaves - Osasuna Nedelja, 19. september:

14.00 Mallorca - Villarreal

16.15 Real Sociedad - Sevilla

18.30 Real Betis - Espanyol

21.00 Valencia - Real Madrid Ponedeljek, 20. september:

21.00 Barcelona - Granada