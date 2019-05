Valencia in Sevilla upata na pomoč Barcelone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lionel Messi in njegova Barcelona so si že pred časom zagotovili nov španski naslov.

Lionel Messi in njegova Barcelona so si že pred časom zagotovili nov španski naslov. Foto: Reuters

Potem ko je v boju za najvišja mesta v španskem prvenstvu že vse odločeno, bo v predzadnjem krogu zanimivo spremljati dvoboje za četrto mesto. To trenutno zaseda Getafe, a danes se bo mudil pri prvaku Barceloni, ki je sredi tedna na senzacionalen način pokleknila na Anfieldu in izpadla iz lige prvakov. Vseeno Valencia in Sevilla upata, da bodo Katalonci vseeno toliko motivirani, da premagajo tekmeca, kar bi omenjeni dvojici pomagalo, da v primeru uspeha ujame Getafe. Tudi sama nimata najlažje naloge. Andaluzijci gostujejo pri Atleticu Jana Oblaka, netopirji pa gostijo Alaves.