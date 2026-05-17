Nedelja, 17. 5. 2026, 10.00

Špansko prvenstvo, 37. krog

V Madridu bo čustveno, Jan Oblak bo zaploskal prijatelju

Jan Oblak | Jan Oblak bo danes podobno kot polni Metropolitano zaploskal prijatelju Antoinu Griezmannu. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Danes bo odigran predzadnji krog španskega prvenstva. Skoraj vse tekme se bodo začele ob 19. uri, izjemo predstavlja le obračun prvaka Barcelone in petouvrščenega Betisa, ki si je zagotovil nastop v ligi prvakov. Na Metropolitanu bo zelo čustveno, saj bo Antoine Griezmann odigral zadnjo domačo tekmo v dresu Atletica, med vratnicama pa bi lahko stal Jan Oblak. Zvezdniški Real Madrid, ki se nahaja v kaotičnem stanju, odhaja v Sevillo.

V zadnjih dveh krogih bo v španskem prvenstvu bolj razburljivo v boju za obstanek, kjer gori pod petami številnim velikanom, kot pa v boju za Evropo. Še vedno nista varni niti Valencia in Sevilla. Zadnjeuvrščeni Oviedo je v tem trenutku edini španski prvoligaš, ki je že izgubil vse možnosti za obstanek. V zaključku sezone velja pričakovati pravo dramo v boju za obstanek, saj ekipe od osmouvrščenega Real Sociedada pa vse do predzadnjega, 19. Levanteja, loči le šest točk.

Antoine Griezmann se bo zapisal v zgodovino Atletica kot eden najboljših tujcev. | Foto: Reuters Antoine Griezmann se bo zapisal v zgodovino Atletica kot eden najboljših tujcev. Foto: Reuters Kar se tiče lige prvakov, je že znano, da bodo čast Španije v elitnem tekmovanju v sezoni 2026/27 branili prvak Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid in Betis. Atletico bo danes gostil Girono. To bo zelo čustvena tekma, saj se bo od navijačev poslovil dolgoletni zvezdnik Atletov Antoine Griezmann. Izkušeni Francoz, ki vso klubsko kariero nastopa na španskih zelenicah, po koncu sezone pa odhaja v ZDA, kjer si bo pri Orlandu Cityju delil slačilnico tudi s slovenskim reprezentantom Davidom Brekalom, bo odigral zadnjo tekmo na Metropolitanu. To bo njegova jubilejna 500. za rdeče-bele.

Njegov trener Diego Simeone je nedavno napovedal, da se bosta v zaključku sezone, ker sta ga oba navdušila, na vratih menjala Jan Oblak in Juan Musso. Ker je Argentinec branil na zadnji tekmi, bi lahko danes proti Gironi od prve minute začel Škofjeločan.

Ranjeni Real Madrid gostuje na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan pri Sevilli, ki bi ji točke v boju za obstanek prišle še kako prav. Kraljevi klub se spopada s kaotičnimi razmerami v slačilnici, odnosi med igralci so napeti, navijači pa so vzeli na zob Kyliana Mbappeja. Trener Alvaro Arbeloa po koncu sezone zapušča bele baletnike, še vedno pa v medijih odmeva možen prihod Joseja Mourinha.

Prvak Barcelona bo pozno zvečer gostil Betis. Tudi na Camp Nouu bo čustveno, saj se bo Robert Lewandowski poslovil od domačega občinstva. Poljak bi lahko tako zaigral v začetni enajsterici in dobil prednost pred Ferranom Torresom.

Špansko prvenstvo, 37. krog:

Nedelja, 17. maj:

Lestvica

Najboljši strelci:

24 – Mbappe (Real Madrid)
22 – Muriqi (Mallorca)
17 – Budimir (Osasuna)
16 – Torres (Barcelona), Yamal (Barcelona)
15 – Oyarzabal (Real Sociedad), Vinicius Jr. (Real Madrid)
14 – Iglesias (Celta)
13 – Lewandowski (Barcelona), Sorloth (Atletico)
12 – Martinez (Alaves), Mikautadze (Villarreal)
11 – Boye (Alaves), Cucho Hernandez (Betis), Raphinha (Barcelona)
...

