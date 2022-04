Barcelona želi prekiniti neslaven niz

Barcelona se lahko z večerno zmago nad Rayom vodilnemu Realu približa na 12 točk, belim baletnikom pa lahko naslov prepreči le še čudež, saj imajo ogromno prednost, do konca pa bodo odigrali le še pet tekem. V la ligi se vozovnice za ligo prvakov poleg Reala in Barcelone nasmihajo še Sevilli in Atleticu iz Madrida. Petouvrščeni Betis, ki je v soboto osvojil španski pokal, za Janom Oblakom in druščino zaostaja štiri točke.

Barcelona želi prekiniti negativni niz na domačem stadionu, s katerim je v zadnjih tednih navijače spravila v slabo voljo. Doma je ostala praznih rok proti Eintrachtu in Cadizu, izpadla iz Evrope, s tem pa poskrbela, da bo sezono končala brez lovorike. Rayo Vallecano je trenutno na 14. mestu, tako da je blizu uresničitve cilja, zagotovitve obstanka. Zanimivo je, da je klub iz Madrida jeseni doma premagal Barcelono z 1:0, po tem porazu pa je pri Kataloncih izgubil službo trener Ronald Koeman. Takrat je v polno zadel izkušeni Kolumbijec Radamel Falcao.

Špansko prvenstvo, zaostala tekma 21. kroga: Nedelja, 24. april:

21.00 Barcelona – Rayo Vallecano