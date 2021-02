Rezervist Messi rešil Barcelono, ki še naprej zmaguje

Barcelona, ki jo sredi tedna čaka polfinale pokala proti Sevilli, zato se je njen trener Ronald Koeman odločil, da tokrat spočije nekaj nosilcev, je po vstopu Lionela Messija prišla do preobrata v gosteh pri Betisu in zmage s 3:2. To je že njena šesta zmaga v nizu v prvenstvu, v katerem ni izgubila že celo večnost. Na zadnjih enajstih tekmah je devetkrat zmagala in dvakrat remizirala. Zmago je Kataloncem s prvencem v dresu Barcelone, na katerega je čakal kar 27 tekem, prinesel portugalski napadalec Trincao.