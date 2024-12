Izjemno, Oblakov Atletico ni bil tako učinkovit že 74 let!

Dolgo časa je Atletico pod vodstvom Diega Simeoneja veljal za klub, katerega osrednjo moč predstavlja jeklena obramba, ki tekmecu ne dovoljuje veliko zadetkov, hkrati pa jih kaj dosti ne daje tudi sam. V tej sezoni je drugače. Rdeče-beli so se razcveteli v napadu. V vseh tekmovanjih so nanizali kar deset zmag, tako da so vse bližje klubskemu rekordu (13 zaporednih zmag v sezoni 2012/13), na zadnjih petih srečanjih pa so vselej dosegli vsaj tri zadetke, kar jim ni uspelo že vse od začetka petdesetih let prejšnjega stoletja. Takrat je legendarni argentinski trener Helenio Herrera v sezoni 1949/50 popeljal izbrance do šestih zaporednih tekem, na katerih je Atletico dosegel vsaj tri zadetke.

Antoine Griezmann se je na zadnjih petih tekmah vselej vpisal med strelce in dosegel kar sedem zadetkov. Foto: Reuters

Simeonejeva četa je na zadnjih petih tekmah dosegla kar 21 zadetkov, strelsko se je razigral zlasti Francoz Antoine Griezmann. Če bodo v tem ritmu nadaljevali tudi v nedeljo proti mestnemu tekmecu Getafeju, bo Simeone izenačil klubski rekord, ki ga je pred 74 leti dosegel njegov rojak Herrera, nato pa ga bo 21. decembra čakala nova poslastica, gostovanje pri vodilni Barceloni.

Špansko prvenstvo, 17. krog

Petek, 13. december:

Sobota, 14. december:

Nedelja, 15. december:

Lestvica: