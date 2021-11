Oblak kljub avtogolu do nove zmage, Xavi v prvo naredil tisto, kar ni uspelo Koemanu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sobotni poslastici 15. kroga španskega prvenstva je Barcelona v gosteh premagala Villarreal (3:1). Novi trener katalonskega velikana Xavi se je tako na prvem gostovanju razveselil zmage. Njegov predhodnik Ronald Koeman je v tej sezoni ni dočakal. Atletico Madrid, ki brani španski naslov, v ligi prvakov pa si je z nenačrtovanim domačim porazom proti Milanu otežil pot do napredovanja, je v nedeljo z Janom Oblakom gostoval v Cadizu in se veselil zanesljive zmage s 4:1, s katero je skočil na drugo mesto na prvenstveni lestvici. Danes bosta obračunala še vodilni Real Madrid in Sevilla.