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Avtor:
B. B.

Nedelja,
19. 7. 2026,
7.34

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Lionel Messi Lionel Messi Lamine Yamal SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Nedelja, 19. 7. 2026, 7.34

1 ura, 10 minut

SP 2026 v nogometu, 34. tekmovalni dan, polfinale

Španija proti Argentini: veliki finale bo sodil Slovenec

Avtor:
B. B.

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Lionel Messi | Prvi zvezdnik velikega finala bo argentinski zvezdnik Lionel Messi, ki bo verjetno zadnjič oblekel svoj reprezentančni dres. | Foto Guliverimage

Prvi zvezdnik velikega finala bo argentinski zvezdnik Lionel Messi, ki bo verjetno zadnjič oblekel svoj reprezentančni dres.

Foto: Guliverimage

Na nogometnem svetovnem prvenstvu bo na sporedu še zadnje dejanje. Argentinci in Španci se bodo ob 21. uri na stadionu MetLife v East Rutherfordu udarili za naslov nogometnih svetovnih prvakov. Veliki finale pa bo sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić.

Španija je na tem svetovnem prvenstvu pokazala izjemno igro. | Foto: Guliverimage Španija je na tem svetovnem prvenstvu pokazala izjemno igro. Foto: Guliverimage

Na eni strani bo stala Argentina z Lionelom Messijem, ki bo verjetno zadnjič oblekel dres svoje reprezentance na svetovnem prvenstvu. Na drugi strani pa Španija, reprezentanca, ki v zadnjih dveh letih praktično ne pozna poraza. Ne pozabimo, da Argentina brani naslov izpred štirih let. V primeru zmage bi po več kot štirih desetletjih postala reprezentanca, ki bi ubranila naslov. To je uspelo le legendarni Braziliji s Pelejem, ki je slavila leta 1958 in 1962.

Prvič v zgodovini finalnih obračunov se bosta za naslov pomerili najboljši reprezentanci na lestvici Mednarodne nogometne zveze. Argentinci so prvi, Španci pa drugi. Argentina in Španija sta se doslej na svetovnih prvenstvih v 96-letni zgodovini pomerili le enkrat, ko so v skupinskem delu leta 1966 zmagali južnoameriški predstavniki z 2:1.

Lamine Yamal | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Fotografija, ki je obkrožila svet

Ena najbolj neverjetnih zgodb tega finala je povezana z mladim španskim zvezdnikom Lamineom Yamalom. Ko je bil še dojenček, je nastala fotografija, na kateri ga med dobrodelnim fotografiranjem v naročju drži Lionel Messi. Takrat si nihče ni mogel misliti, da bo skoraj dve desetletji pozneje prav ta deček stal nasproti svojemu največjemu vzorniku v finalu svetovnega prvenstva.

Slovenski sodnik Slavko Vinčić bo sodil veliki finale. | Foto: Reuters Slovenski sodnik Slavko Vinčić bo sodil veliki finale. Foto: Reuters

Veliki finale bo sodil Slovenec Slavko Vinčić

Slovenski sodnik Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič so prejeli najvišje mogoče priznanje Fife. Sodniška trojka iz Slovenije bo delila pravico v finalu svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo.

Slovenca so ob novici najprej oblile solze. "Ob imenovanju sem najprej začutil šok, nato pa predvsem srečo. Kar tresel sem se. Soditi finale svetovnega prvenstva je neverjetna čast," je v odzivu za Fifo dejal Vinčić. "To je nekaj, o čemer sanja vsak mlad sodnik že ob začetku svoje poti. Izjemno sem ponosen tako nase kot na svojo ekipo," je dodal.

SP 2026, 34. tekmovalni dan, finale:

Nedelja, 19. julij:

Najboljši strelci:

10 – Mbappe (Francija)
8 – Messi (Argentina)
7 – Haaland (Norveška), Bellingham (Anglija)
6 – Kane (Anglija), Dembele (Francija)
5 – Oyarzabal (Španija)
4 – Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)
3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), De Ketelaere (Belgija), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Jimenez (Mehika), Just (Nova Zelandija), Lukaku (Belgija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saka (Anglija), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

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