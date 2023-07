Ponovitev velikega finala izpred štirih let

Vrhunec devetega dne ženskega svetovnega prvenstva v nogometu je dvoboj skupine E med reprezentancama, ki sta pred štirimi leti igrali v velikem finalu. To sta ekipi ZDA in Nizozemske. Rezultati vseh tekem na Sportalu v živo.

ZDA so v prvem krogu letošnjega svetovnega prvenstva, ki ga gostita Avstralija in Nova Zelandija, s 3:0 premagale Vietnam, Nizozemska pa je s Portugalsko igrala neodločeno 1:1. Američanke so pred štirimi leti dobile finale mundiala proti Nizozemski, a imajo danes mlajšo ekipo. Nizozemska je bolj izkušena, je pa res, da zaradi poškodbe manjka njihova najboljša strelka vseh časov Vivianne Miedema. "Njihove izkušnje so morda prednost oziroma vsaj nekateri ljudje tako mislijo. Ampak to, da nas ne poznajo in smo nepredvidljivi, je lahko naša prednost," je pred novim dvobojem ameriško-nizozemskega rivalstva dejal selektor ZDA Vlatko Andonovski, Američan makedonskih korenin.

SP v nogometu za ženske, 8. dan:

Lestvice: