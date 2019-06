Nemkam najvišja zmaga večera, Francozinje še tretjič zapored

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nastop v osmini svetovnega prvenstva v nogometu za ženske si je zagotovilo že 12 reprezentanc. To so gostiteljica Francija, Norveška, Nemčija, Španija, Kitajska, Italija, Anglija, Japonska, Nizozemska, Kanada, ZDA in Švedska. Danes je za največjo zmago dneva poskrbela Nemčija, ki je bila s 4:0 boljša od Južnoafričank.

V skupini B je Nemčija v Montpellierju premagala Južnoafriško republiko s 4:0 in le potrdila prvo mesto v skupini. Zadele so Melanie Leupolz v 14., Sara Däbritz v 29., Alexandra Popp v 40. in Lina Magull v 58. minuti.

Drugo mesto je zasedla Španija, ki je v Le Havru igrala neodločeno 0:0 s Kitajsko. Slednja se je kot ena najbolje tretjeuvrščenih tudi prebila v osmino finala.

V skupini A sta bili odigrani zadnji tekmi predtekmovanja. Francozinje so s pomočjo domačih navijačev v Rennesu premagale Nigerijo (1:0) in dočakale še tretjo zaporedno zmago na gostovanju, Norvežanke pa so bile v Reimsu z 2:1 boljše od Južnokorejk.