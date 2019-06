Neverjeten preobrat Argentine, Škotska zapravila 3:0 #video

Argentinske nogometašice so na svetovnem prvenstvu v Franciji v manj kot pol ure proti Škotinjam dosegle tri zadetke, s čimer so prišle do izenačenja 3:3. Z remijem sinjemodre ostajajo v igri za preboj med najboljših 16, medtem ko so Škotinje že končale mundial. Na prvi tekmi so Angležinje v Nici z 2:0 premagale Japonke in so na vrhu skupine D.

Škotske nogometašice so bile v Parizu po visokem vodstvu proti Argentinkam s 3:0 (19., 49. in 69. minuta) na dobri poti do prve zmage na mundialih, nato pa so se južnoameriške nogometašice prebudile in si priigrale remi, ko je Florencia Bonsegundo uspešno zadela z bele točke v sodnikovem dodatku.

Razburljiv dvoboj med Argentino in Škotsko (3:3):

Škotska vratarka Lee Helen Alexander je sicer ubranila prvi poskus Bonsegundove, vendar je videoanaliza VAR pokazala, da se je vratarka prehitro premaknila s svoje črte, zato je Argentinka dobila še eno priložnost, ki jo je tudi izkoristila.

"Še vedno ne razumem dobro, kako to deluje, a razumem dovolj, da lahko rečem, da sovražim VAR!" je na Twitterju zapisala škotska premierka Nicola Sturgeon in dodala, da so vsi ponosni na nogometašice.

Angležinje zmagale še tretjič zapored

Ellen White (levo) je dosegla oba zadetka za Anglijo proti Japonski. Foto: Reuters Argentina, prva ekipa, ki se je v zgodovini SP vrnila v igro po zaostanku z 0:3, bo morala zdaj počakati, da vidi, če bosta dve točki iz treh tekem dovolj za mesto med najboljšimi 16 reprezentancami.

Medtem so Angležinje z 2:0 premagale Japonke in so z devetimi točkami na vrhu skupine D. Oba gola za levinje je dosegla Ellen White.

Angležinje se bodo na izpadanje pomerile z najboljšo tretjeuvrščeno ekipo, ki je lahko Kitajska, Nova Zelandija, Kamerun ali Tajska, medtem ko Japonke čaka težje delo, saj bodo igrale z zmagovalko skupine E, ki bo ali Nizozemska ali Kanada.