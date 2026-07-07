Čudežna vrnitev Argentine na krilih Messija! O tem se bo še dolgo govorilo.

Danes sta na svetovnem prvenstvu v nogometu na sporedu zadnji dve tekmi osmine finala, ki bosta dali še zadnji četrtfinalni par. Branilci naslova Argentinci so v Atlanti po neverjetni drami premagali Egipt s 3:2. Faraone je v 15. minuti popeljal v vodstvo Yasser Ibrahim. Messi bi lahko že kmalu za tem izenačil, a je zapravil najstrožjo kazen. To se mu je zgodilo že drugič na tem SP! Ko je Zico v drugem polčasu podvojil prednost Egipta na 2:0, je že močno zadišalo po senzaciji, a je nato Cristian Romero z zadetkom za 1:2 v 79. minuti napovedal izjemno dramo. In res, pet minut pozneje je Messi izenačil na 2:2, za popoln delirij argentinskih navijačev pa je v sodnikovem podaljšku z zadetkom za 3:2 poskrbel Enzo Fernandez. Ob 22. uri se bosta za zadnjo četrtfinalno vstopnico v Vancouvru pomerili še Švica in Kolumbija. Slednja bo pogrešala Jhona Cordobo, oslabljena pa bo tudi Švica, saj se je na treningu poškodoval njen najboljši igralec na SP Johan Manzambi.

Torek, 7. julij:

Dolgo časa je kazalo, da bo dvoboj v Atlanti postregel z veliko senzacijo. Egiptu je šlo imenitno. Prvi polčas je proti branilcem svetovnega naslova z 1:0. Čeprav so si gavči priigrali bistveno več priložnosti, prek Lionela Messija pa zapravili celo najstrožjo kazen, so odšli na počitek s prednostjo Egipčani.

V 15. minuti je zadnjega predstavnika Afrike na SP 2026 popeljal v vodstvo Yasser Ibrahim. V skoku je bil višji od Šeškovega soigralca v Manchestru Lisandra Martineza in spravil v delirij navijače faraonov.

Mostafa Shobeir je preobral namero Lionela Messija in mu ubranil strel z bele točke. Foto: Reuters

Gavči bi lahko hitro izenačili. Le štiri minute pozneje je namreč francoski sodnik Francois Letexier po prekršku Haissema Hassana nad Nicolasom Tagliaficom pokazal na belo točko. Čeprav je Lionel Messi zapravil najstrožjo kazen na tekmi z Avstrijo, je znova prevzel odgovornost. Znova je razočaral navijače, saj se mu tudi tokrat ni izšlo. Njegovo namero je prebral vratar Egipta Mostafa Shobeir. Messi se je lahko le prijel za glavo. V zgodovino se je vpisal kot prvi, ki je kar dvakrat na enem svetovnem prvenstvu med srečanjem zapravil 11-metrovko.

Gavči so bili nevarnejši tudi v nadaljevanju prvega polčasa, zapravili kar nekaj zrelih priložnosti, a je na vratih Egipta blestel Shobeir. Najbolj se je izkazal pri priložnostih Alexisa Mac Allisterja in Juliana Alvareza.

Zicu so najprej razveljavili zadwetek, v 67. minuti pa je še enkrat zatresel mrežo Argentine. Tokrat je zadetek obveljal. Egipt vodi z 2:0. Foto: Reuters

Na začetku drugega polčasa se je pričakoval odločen pritisk Argentine, a je Egipt lažje od pričakovanega zadrževal mrežo nedotaknjeno. V 58. minuti je sledil nov šok za gavče, saj je Zico po izjemnem protinapadu, v katerem se je z vrhunsko podajo izkazal Mohamed Salah, popeljal Egipt do prednosti z 2:0! Veselje Afričanov pa ni dolgo trajalo. Vmešal se je VAR in razkril, kako je bil pred začetkom protinapada nad Lisandrom Martinezom storjen prekršek. Sodnik je tako razveljavil zadetek, ostalo je pri 1:0 za Egipt. Drama v Atlanti pa se je takrat šele dodobra začela ...

Nadaljevanje je postreglo s prvovrstno poslastico za vse nogometne sladokusce. Zico je le devet minut po razveljavljenem zadetku še enkrat zatresel mrežo gavčev. Egipt je domiselno izigral obrambo Argentine, faraoni so povedli z 2:0!

Neverjeten preobrat Argentine v 13 minutah

Ko pa so se trikratni svetovni prvaki znašli v najhujših težavah, pa so se le predramili v napadu in začeli tresti mrežo. V 79. minuti je tako kanček upanja v preobrat ponudil zadetek Cristiana Romera. Branilcu Tottenhama je podal Lionel Messi, pet minut pozneje pa je za norišnico na tribunah v Atlanti, kjer prevladujejo fanatični Argentinci, poskrbel prav 39-letni kapetan gavčev. Nogometni superzvezdnik, za številne tudi najboljši igralec vseh časov, se je znašel v gneči in s pravim projektilom pod prečko izenačil na 2:2.

Lionel Messi je izenačil na 2:2. Argentina je vstala od mrtvih. Foto: Reuters

Messi se je po osmem zadetku na SP 2026 znova prebil na vrh strelcev. Enkrat manj sta zadela Francoz Kylian Mbappe in Norvežan Erling Haaland. Argentinec je še povečal rekordno število zadetkov na svetovnem prvenstvu, po novem je že pri številki 21.

Drame pa po zadetku Messija še zdaleč ni bilo konec. Argentina je na krilih izenačenja krenila po zmago. Dočakala jo je v sodnikovem podaljšku, ko je bil po predložku Lautara Martineza najvišji v skoku Enzo Fernandez in popeljal gavče do zgodovinskega preobrata (3:2). Egipčani so bili v šoku, v 13 minutah so zapravili prednost dveh zadetkov in se znašli v zaostanku. Svetovni prvaki so še drugič zapored izločili afriškega tekmeca s 3:2 in se uvrstili med osem najboljših, Egipt pa je zapravil priložnost, ki jo bodo še dolgo objokovali.

Švicarji bodo proti Kolumbiji lovili četrtfinale. Foto: Reuters

O zadnjem potniku v četrtfinale bosta odločili Švica in Kolumbija. Švica se pripravlja na trd dvoboj s Kolumbijo, saj bo po pričakovanjih to zanje najtežji preizkus turnirja, je v nedeljo dejal vezist Ardon Jashari. "Kolumbijci niso čustveni le na igrišču, ampak tudi na tribunah. Mislim, da smo imeli to tudi na svetovnem prvenstvu v Katarju z Brazilijo. Zdaj je drugače. Smo v izločilnih bojih. Zagotovo bo vroča tekma, tudi na tribunah."

Švica igra že na šestem zaporednem SP. V osmini finala so bili izločeni v letih 2006, 2014, 2018 in 2022, leta 2010 pa so izpadli v skupinskem delu. Švica in Kolumbija sta se do zdaj pomerili štirikrat, južnoameriška ekipa pa se ponaša s tesno prednostjo z dvema zmagama v primerjavi z eno, ki jo imajo predstavniki Evrope.

Johan Manzambi zaradi poškodbe kolena ne bo mogel pomagati soigralcem proti Kolumbiji. Foto: Reuters

Kolumbija se bo morala znajti brez Jhona Cordobe, ki je zaradi poškodbe že sklenil prvenstvo. Triintridesetletni napadalec je utrpel poškodbo mišice ob zmagi nad Gano v šestnajstini finala. Velik udarec pa je utrpela tudi Švica. Johan Manzambi, 20-letni zvezni igralec Freiburga, ki je na tem prvenstvu najboljši igralec Švice (trije zadetki in dve podaji), si je na treningu poškodoval koleno. Poškodba je tako huda, da ne bo mogel pomagati soigralcem na dvoboju osmine finala.

Najboljši strelci: 8 – Messi (Argentina)

7 – Haaland (Norveška), Mbappe (Francija)

6 – Kane (Anglija)

4 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija), Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Bellingham (Anglija), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

SP 2026, 27. tekmovalni dan, osmina finala:

Torek, 7. julij:

Spored osmine finala SP 2006: Sobota, 4. julij:

Houston: Kanada : Maroko 0:3 (0:0)

Philadelphia: Paragvaj : Francija 0:1 (0:0) Nedelja, 5. julij:

East Rutherford: Brazilija : Norveška 1:2 (0:0) Ponedeljek, 6. julij:

Ciudad de Mexico: Mehika : Anglija 2:3 (1:2)

Dallas: Portugalska : Španija 0:1 (0:0) Torek, 7. julij:

Seattle: ZDA : Belgija 1:4 (1:2)

Atlanta: Argentina : Egipt 3:2 (0:1)

22.00 Vancouver: Švica – Kolumbija

Četrtfinale, pari: Četrtek, 9. julij:

22.00 Boston: Francija – Maroko Petek, 10. julij:

21.00 Los Angeles: Španija – Belgija Sobota, 11. julij:

23.00 Miami: Norveška – Anglija Nedelja, 12. julij:

03.00 Kansas City: Argentina – Švica/Kolumbija

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