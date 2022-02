SP 2022 v Katarju tudi z navijači? Fifa upa ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) si želi prisotnost navijačev na svetovnem prvenstvu v Katarju konec leta. Izvedbo turnirja po več kot dveh letih pandemije novega koronavirusa sicer obljublja na varen način. SP v Katarju bo potekalo od 21. novembra do 18. decembra.

Ni skrivnost, da si Fifa močno želi navijače na tribunah na festivalu svetovnega nogometa. S prodajo vstopnic bi namreč močno povečala prihodke na svojem največjem dogodku. A vprašanje ostaja, koliko bo v to željo posegla pandemija. Lokalni organizatorji namreč upajo, da bi lahko to bil prvi izmed največjih svetovnih športnih dogodkov, na katerem bi se v čim večjem številu vrnili navijači, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Prošnje navijačev za 17 milijonov vstopnic

Prvi mož Fife Gianni Infantino je previden. Foto: Reuters Predsednik Fife Gianni Infantino je nekoliko bolj previden od lokalnih organizatorjev. Pravi, da bo prvenstvo merilo za varno izvedbo globalnih športnih spektaklov v prihodnje. Fifa je prejela prošnje za 17 milijonov vstopnic za prvo svetovno prvenstvo, ki bo potekalo na Arabskem polotoku. Koliko navijačev bo dovolila, bo močno odvisno od poteka pandemije.

Katarci so zadržano optimistični, da bodo navijači del turnirja od 21. novembra do 18. decembra, kar bi pomenilo, da bo šlo za prvi večji športni dogodek z množičnim druženjem navijačev od začetka pandemije. Na olimpijskih igrah v Tokiu lani in v Pekingu letos se ti niso namreč mogli zbrati iz drugih držav.

Infantino ob tem poudarja, da ima nogometna skupnost dolžnost "zagotoviti, da bo to prvenstvo ne le najboljše doslej, temveč tudi zdravstveno najbolj varno doslej".

Prireditelji zadržano optimistični

SP v Katarju se bo začelo 21. novembra. Foto: Reuters Katarski organizatorji medtem sodelujejo s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) pri izvedbi različnih zdravstvenih ukrepov. "Katarske izkušnje s svetovnim prvenstvom nam bodo pomagale pri razvoju zdravstvenih in higienskih ukrepov za prihodnje velike dogodke," je dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Natančne načrte za navijače katarski organizatorji za zdaj držijo zase, saj razvoj pandemije ostaja uganka. Ob tem eden od predstavnikov organizatorjev Hasan al-Tavadi dodaja, da je glede omejitve navijačev "vidna luč na koncu tunela."

"Smo zadržano optimistični, da bo lahko država gostila prvo pravo druženje navijačev od začetka te krize," je dejal Al-Tavadi.