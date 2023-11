Smola za Francoza, odsoten bo slaba dva meseca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski nogometaš Benjamin Pavard bo moral zaradi izpahnjene pogačice levega kolena počivati med šest in osem tednov, poroča francoski športni časopis L'Equipe. Poškodbo je potrdil tudi Inter iz Milana, kamor se je branilec poleti preselil iz münchenskega Bayerna.

Sedemindvajsetletnik se je poškodoval na zadnji prvenstveni tekmi proti Atalanti, ki jo je Inter dobil z 2:1 in zadržal prvo mesto prvenstvene razpredelnice.

Kasnejši pregledi so potrdili poškodbo kolena. Po informacijah črno-modrih iz prestolnice mode bo moral svetovni prvak s Francijo leta 2018 mirovati najmanj tri do štiri tedne, preden bo lahko začel rehabilitacijo in lažje treninge.

Pavard se je konec avgusta za 30 milijonov evrov preselil k Interju iz bavarske prestolnice. Za črno-modre je odigral deset tekem in prispeval dve podaji.

Za francosko izbrano vrsto je doslej zbral 52 tekem in dosegel pet golov.

