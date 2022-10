Smejal se mu je nogometni svet, zdaj je osvojil mično Italijanko

Nemški vratar 29-letni Loris Karius, ki to sezono greje klop Newcastle Uniteda, je bil prvi vratar Liverpoola, ko je ta nastopil v finalu lige prvakov leta 2018. Takrat so se mu številni smejali, saj je z dvema velikima napakama tako rekoč podaril evropski naslov Realu Madridu.

Dve leti starejša Diletta Leotta je italijanska televizijska voditeljica, ki je zapeljala že vrsto znanih imen, med njimi so profesionalni deskar na vodi Giacomo Cavalli, turški televizijski igralec Can Yaman in nogometaš Michele Paolucci. Leotta ima sicer na Instagramu več kot 8,6 milijona sledilcev. In eden od njih je tudi Karius. Tako so sledilci opazili, da si zelo pogosto všečkata objave.

Italijanski tabloid Gente trdi, da sta par. Italijanka naj bi se zdaj zaradi njega začela učiti angleško, da se bosta lažje sporazumevala.